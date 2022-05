Idosa cai em cacimba de seis metros após tampa ceder em Horizonte

Legenda: Mulher foi resgatada com o auxílio de corda e de uma escada Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Os bombeiros usaram uma escada e dois cabos para acessar a idosa. A mulher, que estava em cima da tampa no momento do acidente, foi encontrada com "pequenos arranhões" pelo corpo, segundo a corporação.

Em nota, o CBM-CE alertou que poços e cacimbas devem ser cercados, sinalizados ou tampados para evitar acidentes.