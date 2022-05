Homem é atingido de raspão por caminhão desgovernado e escapa de acidente em Maracanaú; veja vídeo

Um homem escapou por pouco de ser imprensado por um caminhão desgovernado que transitava na rua Manoel Moreira Lima, no centro de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Por volta das 9h desta segunda-feira (23), o motociclista estava na calçada de uma residência e foi atingido de raspão pelo veículo de grande porte enquanto aguardava para fazer uma entrega.

Assista ao vídeo:

Câmera de segurança flagrou o momento em que o veículo pesado passa pela rua e fica com a carga presa por uma árvore nas proximidades. Em seguida, o caminhão perde o controle, sobe uma calçada e atinge um homem, que foge assustado. Na sequência, dois homens saem da boleia do caminhão.

Apesar do susto, o homem sofreu apenas leves escoriações no braço e na perna.

Documentação desatualizada

Sobre os danos causados pelo acidente, Paulo Henrique Costa da Silva, diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Maracanaú, informou que o caminhão colidiu com uma árvore e a árvore caiu sobre a motocicleta da vítima. Em seguida, o caminhão colidiu com um poste, que derrubou o muro de outra residência.

Além disso, o diretor afirmou que o veículo foi recolhido para o pátio do Demutran, pois a prefeitura havia o cedido para uma cooperativa e ele estava com o documento desatualizado.

"Embora estivesse com as taxas pagas, havia multas atrasadas e alguns equipamentos de segurança obrigatórios que também não estavam aptos para que ele pudesse estar rodando”, explicou Paulo Henrique.

O veículo foi recolhido até que a documentação seja atualizada. Os dois homens que estavam no caminhão não tiveram ferimentos.