Soldado faz parto da própria filha dentro de carro, em Itapipoca

Acostumado a atender emergências, o soldado do Corpo de Bombeiros Felipe Lima enfrentou uma ocorrência especial na tarde terça-feira (29): fazer o parto da própria filha, dentro de seu carro. O caso aconteceu em Itapipoca.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi surpreendida com o chamado inusitado e ajudou no atendimento.

Naiara Gonçalves, grávida de 39 anos, começou a sentir contrações na manhã desta terça, segundo o Corpo de Bombeiros. A bolsa rompeu por volta de 14h e o pai da criança, Felipe, decidiu levar a companheira de carro ao hospital.

Mas a pequena Zoe se apressou e o parto foi acelerado. Percebendo que a esposa daria à luz a qualquer momento, Felipe decidiu estacionar o carro em frente à Base do Samu.

O pai realizou o parto no próprio carro e acionou a equipe para ajudar no procedimento. “Trabalho na área e sei que posso estar em uma situação dessa a qualquer momento, mas nunca imaginei que seria com a minha própria esposa, como aconteceu nesta tarde”, disse Felipe.

Felipe Lima Soldado do Corpo de Bombeiros “Quando vi que tirei a criança e ouvi o choro, vi que foi um alívio para mim e esposa. Uma sensação de que estava tudo bem”

Os profissionais conferiram os sinais vitais do bebê, fizeram os primeiros cuidados básicos e levaram mãe e filha para uma Unidade de Saúde de Itapipoca.

O médico Leandro Oliveira, da equipe do Samu, disse que foi a primeira vez que participou de um parto fora de um ambiente hospitalar. “Foi bastante emocionante, pois já estávamos vindo de um atendimento gravíssimo de um recém-nascido de 27 semanas em Uruburetama”, relatou.

Nayara e Zoe passam bem, ainda segundo o Corpo de Bombeiros. A bebê tem outros dois irmãos e nasceu com 3,750 kg.

