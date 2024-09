Sindiônibus realiza treinamentos para capacitar motoristas e promover a segurança

Com foco em um trânsito mais seguro em Fortaleza, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) realiza capacitações semanais para os seus motoristas. Essas iniciativas visam melhorar a experiência dos usuários e garantir que os profissionais estejam alinhados às normas que regem sua rotina.

O treinamento Sistema Integrado de Transporte de Fortaleza (Sitfor) é um requisito obrigatório para novos condutores e, anualmente, também permite a atualização e a reciclagem dos mais experientes. Em 2023, foram cerca de 700 motoristas que passaram pelas especializações.

Nesta quarta-feira (25), o Sindiônibus, em parceria com a Cruz Vermelha, promove um treinamento de primeiros socorros para 60 colaboradores do Sistema de Transporte de Fortaleza.



O treinamento tem como objetivo capacitar os profissionais que atuam diretamente no sistema de transporte, aprimorando a preparação para situações de emergência. A primeira turma será composta por auxiliares de operações, supervisores e fiscais que atuam nos sete terminais de ônibus da capital, além de instrutores das empresas associadas.

Além disso, as empresas ligadas ao Sindiônibus oferecem qualificações sobre segurança viária para reforçar os cuidados no trânsito. As aulas práticas, que simulam situações cotidianas, destacam os direitos e deveres dos passageiros, além de abordar as legislações em vigor.

Pensando no bem-estar da sociedade, a iniciativa facilita interações com diferentes grupos, incluindo gestantes, pessoas com mobilidade reduzida e indivíduos com deficiências físicas, visuais, auditivas ou cognitivas.

Outra ação nesse contexto foi o curso “Perito em Acidente de Trânsito”, promovido pelo Sindiônibus em agosto deste ano. O treinamento foi voltado para fiscais, supervisores de operações, instrutores de tráfego e outros profissionais que trabalham diretamente com motoristas e passageiros.

João Luis Maciel, gerente de operações do Sindiônibus, destaca a relevância de capacitar motoristas. “A realização desse curso reflete nosso compromisso contínuo com a segurança não só dos passageiros, mas também dos colaboradores, além de representar uma oportunidade valiosa de otimização dos serviços prestados”, conta.

As capacitações do sistema, que visam atender profissionais de diferentes setores, ajudam a reduzir sinistros e a tornar o trânsito mais seguro. Por exemplo, segundo dados da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o número de acidentes envolvendo motocicletas é 35 vezes maior do que o registrado com ônibus coletivos.

Ao minimizar riscos e promover a prudência, o transporte coletivo contribui para a locomoção diária de 529 mil pessoas em Fortaleza. A frota, composta por 1200 veículos, está sempre passando por estudos e inspeções.

