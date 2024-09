Com chuva na manhã de sábado em Fortaleza, Funceme mantém previsão de tempo estável no Ceará

Na manhã deste sábado (28), Fortaleza registrou chuvas isoladas, apesar das expectativas de tempo predominantemente estável para o fim de semana. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), havia previsão de nebulosidade com baixa possibilidade de chuva passageira na faixa litorânea, o que ocorreu entre a madrugada e as primeiras horas da manhã.

Embora a precipitação tenha ocorrido em alguns pontos da Capital, a Funceme destacou que as condições meteorológicas indicam, no geral, um fim de semana com predomínio de tempo estável em todo o Ceará. A previsão inclui sol forte e temperaturas que podem chegar a até 40 °C nas regiões da Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns. Na Região Metropolitana de Fortaleza, as temperaturas podem alcançar até 33 °C.

Condições de umidade e vento

A umidade relativa do ar mínima para o período da tarde deve variar entre 15% e 30% nas regiões de Jaguaribana, Cariri e Sertão Central, enquanto as demais áreas devem registrar índices entre 30% e 60%.

A Funceme também alerta para ventos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h, principalmente na faixa litorânea, Jaguaribana e regiões de serra.

Mesmo com o registro de chuvas localizadas, a previsão para o restante do fim de semana se mantém de tempo seco, com poucas chances de novas precipitações.