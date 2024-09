Sistema Verdes Mares e Marquise Ambiental reúnem voluntários para limpeza das praias

No último fim de semana, durante os dias 20 e 21 de setembro, o Sistema Verdes Mares, em parceria com a Marquise Ambiental, realizou mutirões de limpeza das praias de Fortaleza. Foram coletados mais de 380 quilos de resíduos, em uma ação que uniu esforços das empresas com a população de Fortaleza e impactou mais de 5 mil pessoas.

Foram realizados quatro mutirões: Beira-Mar no dia 20; Praia do Futuro, Poço da Draga e Praia de Iracema no dia 21. Na Praia do Futuro, além do mutirão de limpeza, houve também a apresentação da peça Flúvio e o Mar, na barraca Crocobeach.

Legenda: Peça de teatro Flúvio e o Mar, apresentada na barraca Crocobeach. Foto: @ barbosanetofotografia

“Os mutirões de limpeza de praia foram um sucesso. Estivemos em quatros praias da cidade, em horários variados permitindo atingir públicos diferentes. Foram mais 400 pessoas participando, entre equipes de trabalho e voluntários, e colocando em prática a responsabilidade ambiental, recolhendo resíduos que estavam na faixa de areia”, comenta Tayro Mendonça, gerente de Planejamento e Gestão do Sistema Verdes Mares.

De acordo com Wagner Costa, coordenador de Marketing do Grupo Marquise, a ação de limpeza das praias é somente uma das ações realizadas pelo Grupo, que conta com atividades que vão desde iniciativas junto ao público infantil a programas com catadores de Fortaleza para estimular a preservação do meio ambiente.

“O Programa Ecocidadão, da Marquise Ambiental, promove a conscientização socioambiental nas gerações futuras por meio de ações de educação ambiental, impactando cerca de 1 milhão de pessoas somente em 2023, em colaboração com lideranças comunitárias. O meio ambiente começa em casa, com a separação correta de resíduos, evitando que toneladas de lixo cheguem aos oceanos”, pontua Wagner.

Além disso, o Programa Ecocidadão também oferta oficinas e ações de conscientização em diferentes espaços da sociedade.

Uma dessas vertentes é a combinação entre arte e educação ambiental, voltada para jovens e crianças por meio de peças teatrais. Em 2023, 6.700 crianças foram alcançadas pelo projeto.

Outra ação foi o lançamento do aplicativo “Academia de Ecocidadãos”, um game que ensina sobre sustentabilidade e incentiva ações comunitárias.

“Outras atividades incluem jogos interativos e uma cartilha que ensina o descarte correto de resíduos. Por meio do Programa Ecocidadão, o Grupo Marquise apoia projetos nas áreas de cultura, esporte e educação, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades atendidas”, finaliza o coordenador de Marketing.