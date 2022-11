Halo Solar é visto em cidades do Ceará nesta terça-feira (29); entenda fenômeno

Registros de um halo solar em diferentes cidades do Ceará, como Cariré, Brotas e Miraíma, começaram a circular nas redes sociais nesta terça-feira (29), deixando moradores impressionados e surpresos com o fenômeno. No início da manhã, o círculo escuro se formou no céu momentaneamente.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), ele não é tão incomum e, além disso, não está diretamente relacionado a chuvas no estado, por exemplo. Nesta terça, ao menos 23 municípios registraram precipitações, conforme dados atualizados até o início desta tarde.

Em nota, o órgão pontuou como esse halo solar ocorre e quais os períodos mais propícios do ano para o aparecimento no céu.

"É um fenômeno que surge devido à reflexão da luz em cristais de gelo suspensos na atmosfera, que estão presentes em nuvens altas, como as Cirrostratus, e se formam entre aproximadamente 6 e 18 km de altura", informou a Funceme ao Diário do Nordeste.

Como se forma o halo solar?

Assim como esclarecido pela fundação, o halo solar é, então, um fenômeno óptico, nascido das refrações e reflexões da luz em pequenos cristais presentes nas nuvens da troposfera. O formato circular é assim por conta da geometria dos pedaços de gelo.

Foto: reprodução/VC Repórter

Naturalmente, ele é mais comum em locais mais frios, nos quais as nuvens do tipo Cirrostratus se fazem mais presentes. Ainda assim, também podem aparecer em outros locais, dependendo das circunstâncias.

"O fato é que em condições atmosféricas favoráveis ao aumento de umidade, esse tipo de fenômeno pode ser identificado, fazendo com que seja associado, muitas vezes, a um indicativo que precede as chuvas", completou a Funceme.

