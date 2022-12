Sistema Verdes Mares vence em todas as categorias no III Prêmio ACM de Jornalismo

Jornalistas do Sistema Verdes Mares foram premiados em todas as categorias III Prêmio ACM de Jornalismo, oferecido pela Associação Cearense de Magistrados (ACM). A cerimônia ocorreu na noite desta quinta-feira (8), no Clube dos Magistrados, na Praia do Futuro, em Fortaleza.

O Diário do Nordeste ganhou o 1º lugar na categoria Jornalismo Escrito com a reportagem "Em 2020, Fortaleza teve cinco meses sem registrar adoções", do jornalista Nícolas Paulino. Já a fotógrafa Fabiane de Paula conquistou o 2º lugar na categoria Fotojornalismo.

A Rádio Verdes Mares venceu em 2º lugar com a reportagem "Exposed Fortal" dos jornalistas Emanoela Campelo de Melo e Emerson Rodrigues.

A TV Verdes Mares também ocupou duas posições na categoria Telejornalismo. Foram premiados, Alessandro Torres, em 1º lugar com a reportagem "Por amor ao padrasto, menino de 8 anos pede troca de nome à Justiça", e Aline Oliveira, em 3º lugar, com a reportagem "Raquel: a importância do nome".

Prêmio ACM de Jornalismo

Com o tema "Justiça para Todos – O acesso à justiça em todas as suas vertentes", o concurso recebeu matérias produzidas a partir de 2020.

O prêmio tem como objetivo dar visibilidade ao trabalho da magistratura cearense. De acordo com a organização, o tema foi escolhido para apresentar figuras que ajudam ampliar à justiça, em vários âmbitos como acessibilidade, inclusão e diversidade e questões sanitárias.

