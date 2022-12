Sistema Verdes Mares conquista 1º Prêmio TRE-CE de Jornalismo

O Sistema Verdes Mares foi vencedor em três categorias no 1º Prêmio TRE-CE de Jornalismo, onde concorreram trabalhos voltados à cobertura eleitoral. Os prêmios e certificados foram entregues em cerimônia na noite desta quinta-feira (8).

O Diário do Nordeste ganhou o 3º lugar na categoria Jornalismo/Web com a série de reportagens "Baú da Política: Especial Urnas Eletrônicas", das jornalistas Alessandra Castro, Jéssica Welma e Luana Barros e da diagramadora Louise Anne Dutra.

Com a categoria fotojornalismo, a fotógrafa Fabiane de Paula, do DN, venceu o 1º lugar com "A matemática da votação" e o 2º lugar com "O preço das campanhas".

A TV Verdes Mares alcançou o 2º lugar com a "Série Eleições 2022", dos repórteres Aline Oliveira e Alessandro Torres. A equipe ganhadora conta ainda com a produção de Camila Lima, Victória Crisóstomo e Kilvia Muniz; coordenação de Eulália Camurça e Susy Costa, imagens e Carlos Marlon, Nilton Alves e Walbert Costa e computação gráfica de Igor Ponte.

1º Prêmio TRE-CE de Jornalismo

Neste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) lançou a primeira edição do prêmio. Puderam se inscrever profissionais da imprensa que publicaram reportagens sobre a segurança e a evolução do processo de votação.

O período de veiculação das reportagens foi de 28 de junho a 26 de setembro deste ano. A premiação ocorreu na nova sede do TRE-CE, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

