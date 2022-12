Sistema Verdes Mares vence diversas categorias do Prêmio Gandhi de Comunicação 2022

Jornalistas do Sistema Verdes Mares foram premiados em diversas categorias do Prêmio Gandhi de Comunicação, realizado pela Agência da Boa Notícia na noite de quarta-feira (14). Materiais desenvolvidos para o Diário do Nordeste, Rádio Verdes Mares e Televisão Verdes Mares foram contemplados durante a cerimônia.

Em 1º lugar na categoria de Telejornalismo, a matéria 'A Face Cruel da Fome' foi a vencedora contando a história de famílias buscando comida no caminhão de lixo em Fortaleza. Exibida no Fantástico em outubro de 2021, ela foi realizada pela repórter Aline Oliveira, com imagens de Nilton Alves, produção de Camila Lima, Victória Crisóstomo e Gioras Xerez, e coordenação de Susy Costa e Eulália Camurça.

O 2º lugar também foi para a TV Verdes Mares na mesma categoria. A matéria 'Da Favela ao Inferninho para o Beco do Céu: a revolução social e comunitária do Vila Velha' foi exibida originalmente no CETV 1ª edição, com reportagem de Brenda Albuquerque, imagens de Carlos Marlon, produção e edição de Kélvia Ribeiro e edição de imagens de Fernando Ferreira.

Mais prêmios

A Rádio Verdes Mares recebeu o 2º lugar na categoria de Radiojornalismo, com trabalho das jornalistas Beatriz Irineu, Rita Damasceno, Lyana Ribeiro e Daniella de Lavôr. O material contou sobre o desenvolvimento do capacete elmo, que já salvou cerca de 40 mil vidas desde o surgimento da Covid-19.

Por fim, o Diário do Nordeste recebeu o prêmio de 3º lugar na categoria Impresso/Digital com a reportagem "'Sem Cotas, eu não teria carreira': como a lei de cotas dita o futuro de estudantes no CE há 10 anos". Escrito pela repórter Theyne Viana e editada por Dahiana Araújo, o texto contou histórias de estudantes que ingressaram no ensino superior por meio da Lei de Cotas, sancionada há 10 anos em todo o Brasil.

