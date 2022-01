Semace alerta para poluição em praias após chuvas e manchas de óleo no Ceará

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) aponta que somente 18 praias estão adequadas para banho, neste fim de semana (29 e 30 de janeiro), em todo o Ceará. O boletim de balneabilidade aponta, contudo, para a poluição em praias após chuvas e manchas de óleo.

Em Fortaleza, somente os seguintes trechos estão adequados:

Entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira

Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa

Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

De acordo com o gestor ambiental da Geamo, Lincoln Davi, “a intensidade de chuvas podem contribuir para a deterioração da qualidade das águas das praias".

"Grande quantidade de esgotos sem tratamento, lixo e outros detritos são carreados pelas águas através de galerias pluviais, córregos e canais de drenagem”, explica.

Alerta para Capital e Interior do Ceará

Com relação ao litoral Leste do Estado, atingido recentemente por óleo e que atinge postos do boletim em Canoa Quebrada, Majorlândia e Quixaba, a Semace, como medida preventiva e primária, orienta a população a evitar banho nos locais atingidos pelo material.

>> Veja os trechos liberados no litoral Leste

>> Veja os trechos liberados no litoral Oeste

Essa orientação se estende também para litoral fortalezense, a exemplo da Praia do Futuro, onde, em alguns trechos, já foi possível detectar a presença dessa substância.

O litoral Oeste, que tem praias como a do Icaraí, Cumbuco, Flecheiras, da Baleia e de Jericoacoara, apresenta 14 trechos favoráveis para banho. Dentre eles, destacam-se as praias citadas anteriormente.

Monitoramento



A Semace realiza as análises seguindo o padrão exigido pela Resolução nº 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Os boletins da Capital e litoral Leste e Oeste do Estado são feitos pela Gerência de Análise e Monitoramento da superintendência.

Vários fatores podem influenciar na qualidade das águas, tais como: ligações clandestinas de esgotos, ocorrência de chuvas (que levam sujeira para o mar através das galerias pluviais), condições de maré, presença de animais, disposição inadequada de resíduos sólidos, densamento urbano próximo, e a presença de óleo.



Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste