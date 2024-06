Selo TCE Ceará Sustentável será lançado no Seminário Prefeitos 2024

Com início marcado para a manhã desta segunda-feira (17), o Seminário de Gestores Públicos do Ceará 2024 terá como destaque da programação o lançamento da edição 2024 do Selo TCE Ceará Sustentável. O evento segue até amanhã (18), no Centro de Eventos do estado.

O Selo TCE Ceará Sustentável foi criado em 2019 e é uma ferramenta voltada para o reconhecimento e incentivo de órgãos, entidades e escolas de Ensino Médio (públicas e privadas), a investirem em práticas que promovem a sustentabilidade a responsabilidade social.

O Seminário de Gestores Públicos do Ceará 2024 é maior evento do segmento do Brasil e já conta com mais de 2300 inscritos, com participantes de 163 dos 184 municípios cearenses, além de representantes de outros 16 estados e 4 países (Moçambique, Afeganistão, Espanha e Reino Unido).

Com o tema central "Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas", o evento planeja discutir a importância da modernização da gestão pública e da adoção de práticas sustentáveis para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental dos municípios.

Programação diversificada

Além do lançamento do Selo TCE Ceará Sustentável, a programação do seminário trará temas como novas tecnologias, geração de emprego e renda, ferramentas de gestão, sempre com foco no desenvolvimento sustentável.

Entre os participantes confirmados estão autoridades como Elmano de Freitas, governador do Ceará, e Rholden Botelho de Queiroz, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Ao longo dos dois dias, os participantes terão a oportunidade de participar de painéis de discussão, debates aprofundados, apresentações de boas práticas e momentos culturais. Um total de 64 expositores estarão presentes em 72 estandes, divididos em um espaço de 4.500m².

Serviço

Seminário de Gestores Públicos do Ceará 2024

Tema: Governança Digital e Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Melhores Práticas

Data: 17 e 18 de junho

*Horário*: 08h às 20h

*Local*: Centro de Eventos do Ceará (pavilhão Oeste | portão A | salões Taíba e Pecém)

*Inscrições*: Gratuitas, por meio do site www.gestorespublicosce.com.br