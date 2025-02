Secretária diz que voo dos EUA também trouxe crianças deportadas a Fortaleza

A secretária dos Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, afirmou que crianças estavam entre os brasileiros deportados no voo dos Estados Unidos que chegou ao Aeroporto de Fortaleza nesta sexta-feira (7).

Sem detalhar o número de crianças, a titular da pasta confirmou que todas elas foram submetidas a atendimentos psicólogo e assistente social. A documentação delas também foi analisada pelo Estado.

"Foram muitas crianças, não gostaria de dar os números, porque tenho medo de errar. Mas, porém, todos eles foram atendidos, alguns já estão no avião da FAB, voltando para o Aeroporto de Confins (MG)", garantiu a secretária.

Edilson Santana, defensor público federal titular do ofício regional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União (DPU), confirmou que as crianças e seus acompanhantes não vieram algemados no voo.

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e do Governo Federal, informou que apoiou a vinda dos 111 brasileiros deportados dos Estados Unidos à Capital cearense.

Legenda: Socorro França, Secretária dos Direitos Humanos do Ceará Foto: Kid Junior

Ainda conforme Socorro França, os brasileiros foram recepcionados "com muita emoção", mas que foi difícil recebê-los por conta das condições precárias. Além da pressão psicológica, muitos deles estavam de algemas e acorrentados pelos pés.

Graças a Deus correu tudo bem, recebemos com muita emoção, não foi fácil recebê-los aqui porque eles estavam acorrentados, eles estavam com algema, mas quando eles desceram do avião já vieram totalmente livres, mas vieram muito machucados emocionalmente Socorro França Secretária dos Direitos Humanos do Ceará

Socorro França detalhou os momentos de tensão e sofrimento que os brasileiros relataram durante a deportação. Segundo a secretária, eles chegaram a ficar sem alimento, mas o Estado do Ceará garantiu que recebessem água, comida e kit de higiene para um tratamento humanizado.

"Através de todos eles que estavam nesse voo, eles disseram que sofreram muito, eles que estavam presos, eles estavam quase sem alimentos e aqui o Governo do Estado oportunizou que eles recebessem o alimento, recebessem a água, recebessem o kit de higiene, o tratamento humanizado", declarou.