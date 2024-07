Sarto anuncia balanço da Operação Asfalto em Fortaleza; veja vias que receberam melhorias

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou, nesta quinta-feira (4), que, do último mês de abril até hoje, 733 vias da Cidade foram requalificadas com serviços de recuperação asfáltica, recapeamento e sinalização. O balanço parcial da "Operação Asfalto" foi divulgado em coletiva de imprensa, no Paço Municipal.

Os trabalhos foram intensificados após a quadra chuvosa. "De 1º de abril a 3 de julho, a gestão municipal realizou a recuperação asfáltica em 453 ruas, o que representa 379.776,46 m² de asfalto", contabilizou a Prefeitura. Entraram no rol de vias requalificadas as avenidas Pontes Vieira, Odilon Guimarães e Coronel Matos Dourado (Perimetral).

Outras 26 vias estão, atualmente, recebendo os serviços. Além destas, 280 ruas, sendo 40 vias principais e 240 secundárias, receberam serviços de recapeamento total, com cerca de 90 km² recuperados. Neste mês, ainda, os trabalhos seguem em corredores como as avenidas Augusto dos Anjos e Silas Munguba e a rua Cônego de Castro.

Trabalhos em junho

Só no último mês de junho, ao menos 17 vias principais da Cidade foram recapeadas, entre elas, as avenidas Oliveira Paiva, Deputado Paulino Rocha, Sargento Hermínio, Gomes Brasil e Contorno do Sul, além das ruas Barão de Sobral, Pedro Pereira, Barbosa de Freitas e Francisco Holanda.

A Operação Asfalto é executada pelas secretarias municipais da Gestão Regional (Seger) e Conservação e Serviços Públicos (SCSP).

A meta é recuperar mais de 1,2 mil vias da Capital.

Renovação de sinalização

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), já foi revitalizada a sinalização de 61 m² de vias recapeadas pela Operação Asfalto. Os trabalhos têm sido feitos prioritariamente à noite, para evitar transtornos para motoristas. Estão incluídos nos serviços melhorias das faixas de pedestre e de retenção, das linhas divisórias de fluxo e de outras implantações que disciplinam o tráfego.

Além disso, 11,3 mil m² de sinalização também foram revitalizados nas avenidas Governador Raul Barbosa, Augusto dos Anjos, Carneiro de Mendonça, Barão de Studart, Antônio Sales e Juscelino Kubitschek.

Outros trabalhos

A Operação Asfalto também conta com reforço nas ações de zeladoria das ruas e avenidas contempladas, como capinação, varrição e recolhimento de resíduos sólidos. Segundo a Prefeitura, de janeiro a maio deste ano, o Executivo municipal recolheu mais de 22 mil toneladas de resíduos em 45 ações de limpeza em canais e quatro lagoas, além de limpeza em 2,2 mil "bocas de lobo".

Também foi reforçado o serviço de manutenção dos pontos de iluminação na Cidade.