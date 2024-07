Na reta final, Sarto entrega obras em sete regionais e quer usar intervenções como trunfo

Na reta final do prazo estabelecido pela Legislação Eleitoral para a participação em inaugurações de obras públicas, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), pré-candidato à reeleição pelo PDT, tem agenda cheia até a noite de sexta-feira (5) com entregas de intervenções da Prefeitura.

Só nesta semana, as obras inauguradas estão em, pelo menos, sete regionais diferentes da Cidade . São três novos postos de saúde, nos bairros Jardim América, Rodolfo Teófilo e Papicu, um centro de educação infantil e, principalmente, a entrega da primeira etapa da requalificação da Praia de Iracema.

Em busca da reeleição, o prefeito enfrenta um cenário político diferente da eleição de 2020, quando foi eleito para suceder o correligionário Roberto Cláudio. Com um conjunto de apoios partidários menos robusto agora, o pedetista aposta pesado nas entregas da gestão nos últimos três anos como trunfo a ser mostrado à população na corrida pelo voto.

Com chapas de pré-candidatos a vereador montadas com perspectiva de eleger mais da metade dos vereadores de Fortaleza, segundo lideranças do projeto, a coligação que irá endossar o nome de Sarto ao Executivo ainda bate cabeça para melhorar o tempo de propaganda em rádio e TV para que o gestor possa expor os projetos em andamento. Isso irá demandar articulação política.