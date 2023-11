Samu Ceará recebe 33 novas ambulâncias para 25 municípios; confira lista dos locais

Novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foram distribuídas para 25 municípios cearenses, todas entregues pelo governador Elmano de Freitas nesta terça-feira (14). Os 33 novos veículos foram designados pelo Ministério da Saúde (MS) ao Ceará, enquanto a cerimônia de entrega contou com equipes do próprio Samu, secretários de Estado, prefeitos, deputados e representantes da Pasta federal.

"Estamos renovando mais de 40% da nossa frota, para prestar um serviço melhor para o povo cearense. Também estamos querendo cada vez mais a interiorização da nossa saúde pública, com fortalecimento dos nossos Hospitais Regionais e ampliação dos nossos serviços", declarou o governador durante a solenidade.

Do número total de ambulâncias entregues, 25 veículos são do tipo Unidade de Suporte Básico (USB), enquanto oito delas são do tipo Unidade de Suporte Avançado (USA), a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel. Com a entrega, o Ceará passa a contabilizar uma frota de 166 veículos de socorro, com 160 ambulâncias, três motolâncias e três aeromédicos.

Confira as cidades que serão contempladas:

Acopiara;

Alto Santo;

Boa Viagem;

Brejo Santo;

Campos Sales;

Canindé;

Crato;

Farias Brito;

Iguatu;

Juazeiro do Norte;

Limoeiro do Norte;

Mombaça;

Morada Nova;

Orós;

Penaforte;

Quixadá;

Quixeramobim;

Russas;

Saboeiro;

Salitre;

São Benedito;

São Gonçalo do Amarante;

Senador Pompeu;

Solonópole;

Várzea Alegre.

Parceria com Governo Federal

Os veículos enviados ao Ceará fazem parte da iniciativa do Governo Federal em comemoração aos 20 anos do Samu 192 no Brasil. Destinados à renovação da frota de 2015 e 2016, outros veículos também devem ser encaminhados a outros estados do país.

Legenda: Cerimônia de entrega contou com a presença do governador do estado, Elmano de Freitas Foto: Helene Santos/Casa Civil

Durante a cerimônia de entrega, o secretário nacional de Atenção Especializada à Saúde, Helvécio Miranda, afirmou que a renovação de frota deve ser frequente no novo governo. Na celebração, ele representou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

"Com o apoio do presidente Lula e dos governadores, começamos por aqui. Estaremos juntos em novos hospitais, reforço da regionalização, e em novidades que vêm por aí na questão das filas de consultas e exames", afirmou em solo cearense.

Gratuito, o Samu funciona 24 horas e presta assistência em via pública, local de trabalho ou residência. As equipes do serviço contam com médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas. Enquanto isso, a gestão é tripartite, financiado com recursos de União, Estados e Municípios.