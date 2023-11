Veja o que abre e o que fecha em Fortaleza no Dia da Proclamação da República

Comemorado anualmente em 15 de novembro, o Dia da Proclamação da República celebra o fim do regime monárquico no Brasil e o início do governo republicano, sendo considerado um feriado nacional. Por isso, a data costuma modificar o esquema de funcionamento de diversos estabelecimentos brasileiros.

No Ceará, o feriado afeta os horários do metrô e do VLT, mas não muda o funcionamento de lojas de shoppings.

O QUE ABRE E FECHA NO 'DIA DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA' EM FORTALEZA

Lojas de rua e de materiais de construção

De acordo com informações do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), o funcionamento de lojas de rua e de materiais de construção ficará a critério dos proprietários.

Centro Fashion

As lojas, boxes e serviços do Centro Fashion funcionarão normalmente, das 9h às 19h.

Shoppings

Shopping RioMar Fortaleza

Lojas e quiosques : operação normal, das 10h às 22h

: operação normal, das 10h às 22h Bancos e Órgãos Públicos : fechados

: fechados Academias : horários de funcionamento modificados de acordo com cada estabelecimento

: horários de funcionamento modificados de acordo com cada estabelecimento RioMar Online: atendimento normal, das 10h às 21h

Shopping RioMar Kennedy

Lojas e quiosques : operação normal, das 10h às 22h

: operação normal, das 10h às 22h Bancos e Órgãos Públicos : fechados

: fechados Academias : horários de funcionamento modificados de acordo com cada estabelecimento

: horários de funcionamento modificados de acordo com cada estabelecimento RioMar Online: atendimento normal, das 10h às 21h.

Shopping Del Paseo

Lojas e quiosques : 10h às 22h

: 10h às 22h Praça de Alimentação : 10h às 22h

: 10h às 22h Day Play : 10h às 22h

: 10h às 22h Lojas Americanas : 10h às 22h

: 10h às 22h Mercadinho São Luiz : 7h às 22h

: 7h às 22h Travelex Confidence : 10h às 18h

: 10h às 18h Via Sorte Loteria : 10h às 18h

: 10h às 18h Cinema : a partir de 13h

: a partir de 13h Caixa Econômica Federal : fechada

: fechada SEFIN e SEUMA: fechados

Shopping Iguatemi Fortaleza

Lojas e quiosques: 10h às 22h

10h às 22h Praças, lojas e quiosques de alimentação e lazer: 10h às 22h

10h às 22h Restaurantes: 11h30 às 22h

11h30 às 22h Cinema: 13h às 22h

13h às 22h Supermercados: 7h às 22h

7h às 22h Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h

7h às 17h Cactus Sports Park: 6h às 22h

6h às 22h Cobasi: 9h às 21h

9h às 21h CLDO: 9h às 18h

9h às 18h Lotérica: 10h às 18h

10h às 18h Correios: fechado

fechado Polícia Federal: fechado

fechado Detran: fechado

fechado Casa do Cidadão: fechado

Giga Mall

Espetáculo natalino com a chegada do Papai Noel às 17h.

Via Sul Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h

10h às 22h Praça de alimentação: 10h às 22h

10h às 22h Selfit: 8h às 18h

8h às 18h Caixa Econômica: fechada

North Shopping Jóquei

Vacinart: 10h às 20h

10h às 20h Santamed: 7h às 21h

7h às 21h Gerardo Bastos: 10h às 22h

10h às 22h Kart: 14h às 22h

14h às 22h Vila Trampolim: 10h às 22h

10h às 22h Lotérica: fechada

fechada Centro de Idiomas: fechado

fechado Unigrande: fechado

Shopping Aldeota

Lojas e quiosques : 13h às 19h

: 13h às 19h Praça de alimentação : 12h às 19h

: 12h às 19h Pão de Açúcar: 7h às 19h

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques : 9h às 21h

: 9h às 21h Praça de alimentação : 9h às 21h

: 9h às 21h Detran : fechado

: fechado Caixa Econômica : fechado

: fechado Casa do Cidadão: fechado

Enel

A Enel funcionará em regime de plantão. Equipes da companhia atuarão em campo durante o feriado. Lojas de atendimento estarão fechadas, mas reabrem normalmente na quinta-feira (16).

O esquema envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, oferecendo todos os serviços da companhia. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado. Além disso, o cliente pode entrar em contato com a distribuidora por meio das redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

VLT e metrô

As linhas Sul, Oeste e Nordeste (VLT Parangaba-Mucuripe) terão operação especial no feriado. Metrôs e VLTs circulam com intervalos diferentes dos habituais, e o encerramento da operação será mais cedo. A Metrofor orienta que os usuários consultem a tabela de horários do feriado. Não haverá funcionamento dos VLTs de Cariri e Sobral.

*Esta matéria será atualizada de acordo com o envio de informações pelos estabelecimentos.