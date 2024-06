Samira Close participa de festival gratuito neste sábado (22) em Fortaleza; confira atrações

Fenômeno nas redes sociais, a streamer e drag queen cearense Samira Close participará do Juventude Digital Festival 2024, neste sábado (22), na Praia de Iracema. Visando aproximar jovens de oportunidades no mercado da tecnologia, o evento, promovido pela Prefeitura de Fortaleza, é gratuito e contará com diferentes atividades, como oficinas e feira de empregabilidade.

Uma das mais aguardadas atrações do festival, Samira subirá ao palco principal do evento para participar da roda de conversa “Futuros Possíveis com a Tecnologia”, às 18h.

ATIVIDADES

Além do bate-papo com a streamer cearense, os presentes também poderão acompanhar a participação de profissionais de grandes empresas de tecnologia que discutirão carreira e diversidade no setor.

Na feira de empregabilidade, os jovens terão a oportunidade de conversar com representantes de diferentes empreendimentos, como Amazon e Solar Coca-Cola, aprendendo sobre processos seletivos, culturas organizacionais e vagas na área.

Os presentes também poderão participar de oficinas de programação, design, gestão de projetos de tecnologia e marketing. É importante reforçar que as formações ofertam apenas 80 vagas.

Por fim, os jovens que comparecerem ao evento poderão aproveitar diversos jogos no espaço Arena Gamer, além de acompanhar as apresentações musicais de Rafa Martins, vocalista e guitarrista do Selvagens à Procura de Lei, Festa Numalaje e DJ Marcel Catunda, a partir das 17h, no palco principal do evento.

INSCRIÇÃO

Para participar das atividades, é necessário se inscrever através de um formulário no site do festival. Na página, o interessado deverá informar nome, telefone, e-mail e data de nascimento.

TRANSPORTE

Haverá transporte gratuito para a ida e a volta do público. Quem tiver interesse no serviço, deve procurar o stand do Juventude Digital, de 13h e às 20h, ou se dirigir a um dos equipamentos da Rede Cuca, que também oferecerá transporte.

Os horários e rotas do serviço podem conferidas no perfil do Juventude Digital no Instagram (@juventudedigital_).

SERVIÇO

Juventude Digital Festival 2024