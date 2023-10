Saiba quais são as 97 cidades do Ceará aptas a receberem novos curso de Medicina

O Ceará poderá receber 10 novos cursos de Medicina, com 600 vagas. Em edital publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última quarta-feira (4), o Ministério da Educação (MEC) detalhou as regiões e os municípios de cada estado em que as mantenedoras privadas de Instituições de Ensino Superior (IES) poderão propor a abertura de novas graduações. Dos 1.719 municípios aptos, 97 estão no Ceará.

As cidades estão situadas em 10 regiões do Estado: Caucaia, Maracanaú, Quixadá, Limoeiro do Norte, Tianguá, Crateús, Icó, Iguatu, Brejo Santo e Crato. Conforme as regras do edital, o limite é de um curso selecionado por região de saúde.

O lançamento deste edital faz parte da retomada do programa Mais Médicos e tem o objetivo de descentralizar a oferta das graduações e promover a qualidade da formação médica. De acordo com o MEC, o objetivo é atingir o indicador de 3,3 médicos por mil habitantes, média recomendada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Atualmente, o Brasil possui 2,54 médicos por mil habitantes, conforme dados de 2022.

Cada município apto foi classificado segundo a concentração de médicos por mil habitantes em relação à realidade nacional, denominado Índice de Promoção da Desconcentração Médica (IPD). São quatro faixas: alta, média-alta, média-baixa e baixa necessidade.

No Ceará, cada uma dessas faixas engloba o seguinte número de cidades:

Alta necessidade: 18 municípios

Média-alta necessidade: 41 municípios

Média-baixa necessidade: 31 municípios

Baixa necessidade: 7 municípios

O edital traz uma série de requisitos que devem ser atendidos para a seleção da proposta. Foi definido um sistema de pontuação que vai levar em consideração o conteúdo da proposta e a experiência regulatória da proponente.

Também há incentivos que, se forem contemplados nas propostas, aumentam a pontuação. Serão privilegiadas, por exemplo, iniciativas com caráter inclusivo e que favoreçam a fixação dos formandos em áreas mais carentes de médicos.

Confira os municípios onde as mantenedoras poderão propor abertura de cursos de Medicina:

2ª REGIÃO CAUCAIA

Apuiarés

Caucaia

General Sampaio

Itapagé

Paracuru

Paraipaba

Pentecoste

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Tejuçuoca

3ª REGIÃO MARACANAÚ

Acarape

Barreira

Guaiúba

Maracanaú

Maranguape

Pacatuba

Palmácia

Redenção

8ª REGIÃO QUIXADÁ

Banabuiú

Choró

Ibaretama

Ibicuitinga

Milhã

Pedra Branca

Quixadá

Quixeramobim

Senador Pompeu

Solonópole

10ª REGIÃO LIMOEIRO DO NORTE

Alto Santo

Ererê

Iracema

Jaguaribara

Jaguaribe

Limoeiro do Norte

Pereiro

Potiretama

Quixeré

São João do Jaguaribe

Tabuleiro do Norte

13ª REGIÃO TIANGUÁ

Carnaubal

Croatá

Guaraciaba do Norte

Ibiapina

São Benedito

Tianguá

Ubajara

Viçosa do Ceará

15ª REGIÃO CRATEÚS

Ararendá

Crateús

Independência

Ipaporanga

Ipueiras

Monsenhor Tabosa

Nova Russas

Novo Oriente

Poranga

Quiterianópolis

Tamboril

17ª REGIÃO ICÓ

Baixio

Cedro

Lavras da Mangabeira

lcó

lpaumirim

Orós

Umari

18ª REGIÃO IGUATU

Acopiara

Cariús

Catarina

Deputado Irapuan Pinheiro

Iguatu

Jucás

Mombaça

Piquet Carneiro

Quixelô

Saboeiro

19ª REGIÃO BREJO SANTO

Abaiara

Aurora

Barro

Brejo Santo

Jati

Mauriti

Milagres

Penaforte

Porteiras

20ª REGIÃO CRATO