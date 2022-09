Saiba onde fazer terapia de forma gratuita ou a preço acessível em Fortaleza

Se o direito à saúde física de qualidade pode ser, muitas vezes, inacessível; garantir cuidados à saúde mental se torna luxo. Hoje, no início do setembro amarelo, o Diário do Nordeste lista locais onde é possível fazer terapia gratuitamente ou a preço acessível.

A importância da busca por acompanhamento psicológico se torna evidente em números: em Fortaleza, por exemplo, 11,4% da população tem depressão, o equivalente a 308.186 pessoas. O percentual é maior do que o de diabéticos, segundo a pesquisa Vigitel 2021.

Além das repercussões do isolamento social, citado de forma unânime por especialistas como causador e potencializador de transtornos mentais, o mundo do trabalho e até a polarização política têm inflado a demanda por cuidados com a mente.

O alerta sobre prevenção ao suicídio, então, é urgente, sendo o acompanhamento psicológico uma das alternativas.

Onde fazer terapia gratuita ou a preço acessível

Centros de Atenção Psicossocial – CAPS

Os CAPS são os principais equipamentos públicos de atendimento psicossocial em Fortaleza. São 15 unidades, sendo 6 gerais, 2 infantis e 7 para álcool e outras drogas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A Pasta informa que “o serviço é porta aberta”, ou seja, o usuário pode procurar de forma direta ou ser encaminhado pelo posto de saúde.

“Nos CAPS, é feita uma avaliação inicial e, de acordo com a necessidade do usuário, é feito o encaminhamento aos serviços de cada unidade, entre eles a psicoterapia, com atendimentos agendados”, pontua a SMS.

Veja os endereços de todos os CAPS.

Plantão Psicológico ProVida

De caráter mais emergencial, o plantão é ofertado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) por meio do WhatsApp (85) 8439-0647, do aplicativo Ceará App ou do site, na plataforma Plantão Saúde.

A Sesa informa que o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, com atendimento por profissionais de psicologia. “Após consultas online (por videochamada) e avaliação do quadro clínico, se necessário, o usuário é encaminhado aos equipamentos da rede de saúde mental”.

Já no Hospital de Saúde Mental de Messejana (HSM), o atendimento psicoterápico “é oferecido aos pacientes ambulatoriais, cujo perfil se adequa ao procedimento, às sextas-feiras”.

Clínica-escola da UFC

As universidades cearenses têm papel importante na oferta de serviços gratuitos de saúde mental à população. A Universidade Federal do Ceará (UFC), por exemplo, possui a Clínica-escola de Psicologia do Laboratório de Estudos em Psicoterapia, Fenomenologia e Sociedade (LAPFES).

“O primeiro contato com a clínica é por meio do plantão psicológico. No entanto, a partir da análise do caso esse atendimento pode ser contínuo”, informa a UFC. O serviço é aberto à comunidade, mas as vagas são limitadas.

As fichas de atendimento são distribuídas às terças-feiras, a partir das 7h30; e à tarde, às 12h30, por ordem de chegada. As atividades deste semestre começam na próxima terça-feira, 6 de setembro.

Contatos: (85) 3366-7690 ou pelo Instagram @lapfes.

Curso de Psicologia da Uece

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) possui o serviço de atendimento e acompanhamento psicológico, mas informou à reportagem que, “no momento, está com todas as vagas de atendimento preenchidas”.

Os atendimentos estão acontecendo de forma presencial, e “não existe previsão de abertura de novas vagas”, de acordo com a Uece.

Núcleo de Atenção Médica Integrada da Unifor

O Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade de Fortaleza (Unifor) oferta psicoterapia individual e de grupo para crianças, adolescentes, adultos e idosos, de forma gratuita, no Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami).

O equipamento é conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), de modo que, para ter acesso, o usuário precisa ser encaminhado pelo posto de saúde. Segundo a Unifor, “há também a possibilidade de consultas particulares ou por alguns convênios de saúde”.

Contatos: namispa@unifor.br / (85) 3477-3643 e 3477-3644 / (85) 99210-2924

Instituto Bia Dote

O Instituto Bia Dote é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, que atua na prevenção do suicídio. A entidade oferece serviço de atendimento psicológico gratuito.

Para ter acesso, é preciso entrar numa lista de espera, informando nome completo, idade, telefone e motivo pelo qual busca atendimento. As informações devem ser enviadas pelo WhatsApp do instituto: (85) 99842-0403.

Após envio da mensagem, o usuário receberá um retorno do instituto com mais informações.

Clínica social – Projeto Criar de Psicologia

Outra alternativa para ter acesso à psicoterapia é o Projeto Criar, composto por 17 psicólogos. Ao contatá-los, o paciente passa por avaliação socioeconômica, e pagará pelas sessões “um valor compatível com a realidade financeira dele”, segundo a coordenação.

A proposta é “atender todas as pessoas, de classes sociais diversas”.

Para agendar um atendimento, basta entrar em contato pelo telefone: (85) 89291-9102 (também funciona como WhatsApp).

