Saiba como usar a nova plataforma de transferência digital de veículos no Ceará
Sistema moderniza o processo de compra e venda, reduz custos e facilita o atendimento ao cidadão
O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), com o apoio do Governo do Estado, dá mais um avanço na modernização dos serviços públicos ao lançar o novo sistema digital de transferência de veículos. A plataforma funciona 24 horas por dia e pode ser acessada pelo site www.detran.ce.gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).
Segundo o superintendente do Detran-CE, Waldemir Catanho, o modelo representa uma mudança significativa na forma como a população realiza esse procedimento. “O novo serviço de transferência digital do Detran-CE proporciona mais segurança, agilidade e economia para quem deseja vender ou comprar um veículo licenciado no estado do Ceará. Segurança pelo fato do sistema ser desenvolvido pela equipe de tecnologia da informação (TI) do Detran e ser totalmente seguro, ágil por ser mais simples e fácil de manusear, por ambas as partes, e mais econômico pelo fato da Comunicação de Venda ser 50% mais em conta neste formato digital”, explica.
Para utilizar o sistema, comprador e vendedor precisam ser habilitados no Ceará, pois seus dados já constam na base do órgão, e a negociação deve ocorrer entre pessoas físicas. Uma das principais mudanças trazidas pela digitalização é a Comunicação de Venda, agora totalmente realizada dentro da plataforma, substituindo a ida ao cartório exigida no procedimento físico.
A vistoria veicular segue sendo a única etapa obrigatoriamente presencial, podendo ser realizada antes do início do processo digital, desde que respeitado o prazo de até 30 dias.
Saiba como utilizar o sistema (vendedor)
- Acesse o site oficial do Detran-CE (www.detran.ce.gov.br) ou abra a Carteira Digital de Trânsito (CDT).
- No site, clique na aba “Serviços” e selecione “Transferência Digital”.
- Clique em “Entrar com DETRAN-CE”, informe seu CPF e e-mail, e confirme o acesso validando o código de segurança enviado por e-mail.
- Realize a validação facial solicitada pela plataforma, priorizando um ambiente claro e deixando o rosto visível.
- Acesse “Meus veículos” para verificar a lista de veículos em seu nome. Assim, aperte em “Iniciar Venda Digital” no veículo desejado.
- Preencha as informações necessárias, com número do CRV, código de segurança e dados do comprador, que será notificado por e-mail.
Saiba como utilizar o sistema (comprador)
- Confirme a venda com login e validação facial.
- Aperte em “Atendimento Transferência Digital” e selecione a opção “Adicionar Serviço”.
- Gere o extrato e pague as taxas via PIX ou boleto.
- Após o pagamento, escolha a data e o posto de vistoria diretamente pelo sistema. Salve ou imprima o comprovante de agendamento.
- No posto do Detran, leve o número do agendamento e um documento oficial com foto.
- Após a aprovação da vistoria, acompanhe o andamento pelo portal.
- Quando o processo for concluído, baixe ou imprima o novo CRLV-e, que ficará disponível por 30 dias na plataforma.