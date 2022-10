Saiba como responder o Censo Demográfico do IBGE pela internet ou telefone

O Censo Demográfico 2022, realizado pelo IBGE, nesta edição conta com importantes mudanças. Além do prazo estendido, cuja previsão inicial para a conclusão da mais completa pesquisa sobre a população brasileira passou de outubro para dezembro devido a dificuldades operacionais, o Censo também poderá ter o questionário respondido por telefone ou internet.

A flexibilização é uma tentativa de avançar na pesquisa que tem encontrado recusas de moradores em responder o questionário, além da escassez de recenseadores, que são os responsáveis pela coleta de dados. No entanto, independentemente da modalidade escolhida - virtual ou presencial - , o recenseador precisa visitar o domicílio para captar a coordenada e fazer o contato com o morador.

O Diário do Nordeste preparou um 'tira-dúvidas' sobre o assunto. Como responder o Censo de forma virtual? Para que serve a pesquisa? Como identificar um recenseador? O que é perguntado e como responder o questionário? E quais são os desafios a serem vencidos?

“Essa é uma operação extremamente desafiante, porque nós temos que ir em todas as áreas e domicílios. Em áreas mais complexas, existem relatos de dificuldades, de fazer com que o recenseador evite andar lá”, destacou o superintendente do IBGE Ceará, Francisco Lopes.

O que é o Censo do IBGE

Essa é a mais ampla e completa pesquisa sobre a população brasileira. Feita mediante visita ou coleta de informações em todos os domicílios do Brasil. Previsto para ser realizado a cada dez anos, o Censo foi suspenso em 2020 devido a pandemia.

Em 2021, diante dos cortes orçamentários, o Censo foi inviabilizado novamente. Somente neste ano os recursos foram garantidos no Orçamento e, com a aprovação do valor de R$ 2,3 bilhões, o Censo Demográfico foi realizado.

Qual prazo para a coleta de dados

O Censo Demográfico 2022 começou no dia 1º de agosto e estava previsto para ser encerrado em outubro deste ano. Mas, diante das dificuldades como a escassez de recenseadores e a negativa de moradores em responder o questionário levaram a operação a ser estendida até dezembro.

A pesquisa traça um retrato dos brasileiros a cada dez anos é utilizada para a formulação de políticas públicas, mas ainda é vista com receio por parte da população.

Para que serve a pesquisa

Ao realizar perguntas sobre idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, saneamento básico dos domicílios, dentre outras questões, a pesquisa consegue desenvolver um mapeamento detalhado dos brasileiros.

Tais informações são utilizadas por diferentes instituições e organizações sociais como base para formulação de políticas públicas em áreas como saúde e educação até segurança pública e saneamento básico, por exemplo.

Como identificar um recenseador

Os recenseadores estarão sempre segindo um padrão de uniformização, composto com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC). É possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181.

O crachá do entrevistador também consta um QR code que leva à área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer o nome, matrícula ou CPF do recenseador.

“Esse é um trabalho desafiante, de rua em rua, para fazer entrevistas e (o recenseador) está sujeito a ser abordado por alguém ou algum tipo de ação sem controle nosso, por exemplo, assaltos. Temos feito o possível para diminuir essas ocorrências”, destacou o superintendente do IBGE Ceará, Francisco Lopes.

O que o IBGE pergunta

Há dois tipos de questionário: o básico, com 26 perguntas, que leva em média 5 minutos para ser respondido. E o ampliado, com 77 perguntas com tempo de duração média de 16 minutos.

Questionário básico traz os seguintes blocos de perguntas:

Identificação do domicílio, informações sobre moradores, características do domicílio, identificação étnico-racial, registro civil, educação, rendimento do responsável pelo domicílio, mortalidade.

Questionário da amostra ou ampliado:

Além dos blocos contidos no questionário básico, investiga também: trabalho, rendimento, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, pessoas com deficiência, migração interna e internacional, deslocamento para estudo, deslocamento para trabalho e autismo.

Quem pode responder a pesquisa

A pesquisa só pode ser respondida por um morador do domicílio investigado. Conforme detalha o IBGE, qualquer morador, acima de 12 anos, capaz de fornecer as informações, pode responder ao recenseador por todos os demais moradores do lar.

O IBGE solicita os dados da pessoa que prestou as informações, como nome, telefone, e-mail e CPF. Todas as informações coletadas são confidenciais, protegidas por sigilo e usadas exclusivamente para fins estatísticos, conforme estabelece a legislação.

Como responder por telefone ou internet

Além da coleta presencial e do autopreenchimento pela internet, será possível responder ao Censo também pelo telefone. Mas, independentemente da modalidade escolhida, o recenseador precisa visitar o domicílio para captar a coordenada e fazer o contato com o morador.

A partir disso, o entrevistado poderá realizar ou agendar a entrevista presencial, marcar com o recenseador uma entrevista por telefone ou optar pelo autopreenchimento via internet.

Se escolher responder pela internet, o informante receberá um e-ticket com validade de sete dias.

A entrevista por telefone também será utilizada para aqueles que optarem pelo autopreenchimento pela internet, mas não concluírem o questionário. Para isso, o IBGE terá uma central telefônica exclusiva, o Central de Atendimento ao Censo (CAC), disponível via 0800 721 8181.

