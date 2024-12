Super Bowl 2025: veja horário, onde assistir e preço dos ingressos

Um dos maiores eventos esportivos do mundo, o Super Bowl movimenta os Estados Unidos a cada temporada. A famosa final do campeonato futebol americano (NFL) será realizada na noite de 9 de fevereiro de 2025, ás 20h30 (de Brasília). Será a 59ª edição do evento.

As equipes que vão disputar o título serão conhecidas em 26 de janeiro.

Quanto custam os ingressos?

A estimativa é de que o ingresso mas barato custe cerca de US$ 6.600 (cerca de R$ 40 mil reais). Já o de preço médio tem valor de US$ 9.500 (cerca de R$ 57,5 mil)

Quem vai se apresentar no show do intervalo?

O tradicional show durante o intervalo será comandado por Kendrick Lamar no Caesars Superdome, na Louisiana. A atração tem duração entre 12 a 15 minutos. O rapper de 37 anos é um dos grandes nomes da cena em Los Angeles e acumula 17 Grammys. Nomes como Michael Jackson, Katy Perry, Beyoncé, U2, Prince, Diana Ross já se apresentaram no evento esportivo.

ONDE ASSISTIR

RedeTV (TV aberta), ESPN (TV Fechada), NFL Game Pass (DAZN / streaming), Diney+ (streaming) e CazéTV (Youtube e Prime Video).

FICHA TÉCNICA

Superbowl 2025

Data e hora: 9 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)

Local: Caesars Superdome