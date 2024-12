Vélez e Estudiantes entram na disputa por atacante Machuca, do Fortaleza

Duas novas equipes entraram na disputa e fizeram propostas pela contratação do atacante Imanol Machuca, do Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que Vélez Sarsfield e Estudiantes, ambos da Argentina, enviaram propostas oficiais ao clube cearense pelo atacante.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, já são sete ofertas oficiais recebidas pela diretoria do Fortaleza. Entre as propostas estão clubes da Argentina, como o próprio Independiente, além de times da Série A do Brasileiro.

De acordo com o jornalista argentino Uriel Iugt, as negociações mais avançadas são com o Estudiantes. A proposta seria de um empréstimo de um ano com opção de compra de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 15,38 milhões).

Machuca chegou ao Pici em 2023 após se destacar no futebol argentino. Na ocasião, era um dos destaques do Club Atlético Unión e custou US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13 milhões na época), firmando um contrato até dezembro de 2027.

No primeiro ano foram 22 jogos disputados pelo Leão e apenas dois gols marcados. Na temporada 2024, a primeira completa com a camisa tricolor, o atacante argentino somou 43 partidas disputadas, além de quatro gols marcados e cinco assistências.