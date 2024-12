Ex-Fortaleza, Hércules é anunciado pelo Fluminense como novo reforço

Hércules foi anunciado como novo reforço do Fluminense nesta quinta-feira (26). O jogador de 24 anos assinou com o clube carioca até 2029. Destaque no Fortaleza, o volante foi vendido pelo Tricolor por R$ 29 milhões de reais, maior venda da história do clube e do futebol cearense. É também a contratação mais cara do time das Laranjeiras.

O jogador se apresentou no CT Carlos Castilho, realizou exames médicos e assinou o contrato definitivo.

“Estou muito feliz de estar aqui. Quando meu empresário me ligou dizendo que eu viria para o Fluminense fiquei muito feliz, falei com a minha família e agradeci muito a Deus por essa oportunidade. Agora é focar muito, dar continuidade no meu trabalho e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é jogar futebol. Se Deus quiser vamos conquistar muitos títulos juntos”, afirmou o jogador.

Veja também Jogada Fortaleza anuncia venda de Hércules para o Fluminense, a maior da história do futebol cearense Jogada Vélez e Estudiantes entram na disputa por atacante Machuca, do Fortaleza

O Leão do Pici vendeu 70% dos direitos econômicos do jogador. Em 2022, ele foi adquirido pelo Fortaleza por R$250 mil reais, vindo do Atlético-CE. Passou pelo sub-23 do Leão, depois foi integrado ao elenco principal, comandado por Vojvoda e onde ganhou grande destaque.

O volante defendeu o time cearense em 136 partidas, marcou 19 gols e deu cinco assistências. Além disso, conquistou o bicampeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Ele também foi vice na Sul-Americana e participou das duas classificações do time para a Libertadores (2022 e 2024).