Rodovia que dá acesso à Praia de Canoa Quebrada é liberada após conclusão de serviços emergenciais

A rodovia CE-371, em Aracati, que dá acesso a Praia de Canoa Quebrada, passou por serviços emergenciais de reparo e foi restabelecida, por volta de 20h deste sábado (2), após interdição em decorrência de chuvas fortes. Parte da pista cedeu e um acidente com dois veículos foi registrado no local.

O trecho, no entrocamento com a CE-505, deve passar por uma nova avaliação na segunda-feira (4) para dar continuidade nos reparos e evitar novos transtornos no local. As informações foram repassadas pela Polícia Militar e Superintendência de Obras Pública (SOP).

"O serviço que foi feito ontem na CE foi de aterro, compactação e contenção. Em seguida, vai vir a parte final de acabamento, asfalto e calhas nas laterais", explicou Cindy Caracas, secretária de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Aracati.

Depois do acidente, a PM enviou uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) para atender a ocorrência dos dois veículos. Os automóveis caíram na cratera formada no local, mas foram retirados por um guincho no mesmo dia.

A SOP informou na ocasião que uma equipe técnica se deslocou até o trecho para realizar os trabalhos emergenciais necessários.

Como tudo aconteceu

Por volta de 22h da sexta-feira (1º) a Prefeitura de Aracati foi informada sobre a queda de um poste na rodovia, mas ao enviar equipe foi constatada a cratera e o acidente com um carro que caiu no local.

Além da equipe da secretaria da infraestrutura e distribuidora de eletricidade, também foram acionados representantes da Defesa Civil e socorristas.

“Logo em seguida foi feito todo o isolamento da área, os policiais começaram a chegar, a gente fez uma paralisação para que as pessoas de Canoa não passassem nesse trecho para não ter nenhum acidente posterior”, lembra Cindy.

Legenda: Reparo foi necessário após cratera formada no trecho da via Foto: Polícia Militar/Reprodução

No entanto, mesmo com as medidas de segurança, outro acidente foi registrado. "Um carro passou indevidamente pela barreira e começou a ir em direção ao buraco, mesmo com tudo sinalizado, esse motorista foi adiante e caiu também na cratera", conta.

Uma nova operação de resgate foi feita. Ao todo, 4 pessoas se envolveram nos dois acidentes, mas a informação da secretária é de que todos estão bem de saúde. "Ao longo do dia a gente fez uma barricada dos dois lados para que não tivesse mais acesso nem de pedestre e nem de veículos", frisa.

Legenda: Obra segue ao longo deste domingo para continuidade dos reparos, mas já é possível transitar no local Foto: Secretaria de Infraestrutura de Aracati/Reprodução

Por ser uma via estadual, uma equipe da SOP foi acionada. O Município cedeu veículos e articulou o empréstimo de equipamentos de construtores que atuam no local.

"A gente correu contra o tempo para que pudesse viabilizar as pessoas conseguirem ter o acesso de ir e vir à Canoa Quebrada, mas nos próximos dias a equipe da SOP retorna para finalizar os serviços", conclui a secretária.

Chuvas intensas

O transtorno na CE-371 foi observado depois de chuvas intensas no local. No posto Mata Fresca, em Aracati, foram registrados 52 mm entre as 7h de sexta-feira (1º) e as 7h deste sábado, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Legenda: Cratera se formou no início da manhã do sábado depois de chuva forte Foto: Polícia Militar/Reprodução

Nas redes sociais da Prefeitura de Aracati, a população comentou sobre a impossibilidade de acessar o local e da necessidade dos deslocamentos entre Fortaleza e Aracati. A gestão também foi acionada pela reportagem.