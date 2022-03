Prefeitura de Aracati muda programação de shows na Semana Santa

Após receber críticas de representantes da Igreja Católica, a prefeitura de Aracati decidiu fazer alterações na programação de shows prevista para acontecer de 16 a 17 de abril, período que engloba a Semana Santa. A informação foi divulgada pelo prefeito do município, Bismarck Maia, em vídeo publicado nas redes sociais.

A apresentação do cantor Léo Santana, inicialmente marcada para a madrugada do dia 16 de abril, foi adiada e poderá ser remarcada para a quarta-feira, 20, véspera do feriado de 21 de abril.

"Estamos anunciando o evento no sábado de aleluia e no domingo, mas reinou a dúvida de que ia acontecer carnaval em Aracati, ia acontecer carnaval na Sexta-Feira Santa e eu já disse que isso não vai acontecer, não tem carnaval, trio elétrico, essas coisas. Mas para não ter nenhum tipo de discussão e não desunir o nosso povo, tomei uma decisão. Sábado a noite terá festa, domingo a noite terá festa, mas na madrugada de sábado não haverá. Será transferida", disse Bismarck Maia.

"Nós teremos o Bell, o Zé Vaqueiro, Matheus Fernandes e o Léo Santana ficará para uma outra oportunidade, que poderá ser na quarta-feira, véspera do feriado de 21 de abril, mas não teremos a noite de sexta e a madrugada do sábado pra evitar qualquer dúvida", destaca o prefeito.

Igreja se manifesta contra festa

Após o anúncio das festas na Semana Santa, que passou a ser chamado de o carnaval fora de época da cidade, a Igreja Católica se manifestou contrária a ideia.

Notas contrárias à realização do evento foram divulgadas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) Regional Nordeste e por Dom André Vital, bispo de Limoeiro do Norte.

O tema foi motivo de comentários contrários e de apoio à realização do carnaval fora de época da cidade em publicações nas redes sociais da Prefeitura e das organizações religiosas.

A Prefeitura de Aracati divulgou a programação em 18 de março e o posicionamento de que não haveria festividade na Sexta-Feira Santa, que acontece dia 15 de abril. “Jamais foram anunciadas agendas que atrapalhassem os eventos religiosos ou que pudessem desrespeitar os valores cristãos. A programação divulgada corrobora isso”, destacou a Prefeitura.

