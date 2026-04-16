Ressonância ou tomografia: o que saber antes de fazer cada exame

Exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada têm ganhado cada vez mais espaço na prática médica, sendo fundamentais para diagnósticos precisos e decisões clínicas rápidas. Apesar da ampla utilização, ainda são comuns dúvidas entre pacientes sobre as diferenças entre os métodos, preparo necessário, segurança e tempo de entrega dos resultados.

De acordo com o médico radiologista Dr. Carlos Macedo (CREMEC 8059/ RQE 7574), responsável técnico pela Criterium Diagnósticos, a indicação depende da suspeita clínica. Para o especialista, compreender as características de cada exame é essencial para garantir um diagnóstico assertivo.

“A tomografia computadorizada (TC) usa radiação ionizante (raios X) para gerar imagens rápidas e detalhadas, sendo muito útil em doenças pulmonares, abdominais e suspeitas de fraturas. É um exame de bastante relevância em situações de urgência. Já a ressonância magnética (RM) utiliza um campo magnético, sem radiação, oferecendo imagens com maior riqueza de detalhes dos tecidos moles, como cérebro, articulações, discos da coluna vertebral. Geralmente é um exame mais demorado”, explica.

Ressonância e tomografia causam desconforto?

Embora sejam exames não invasivos, alguns fatores podem gerar desconforto, como o tempo de realização e o ruído dos equipamentos, especialmente na ressonância. No entanto, o médico garante que avanços tecnológicos têm contribuído para melhorar a experiência do paciente. “Atualmente, os equipamentos são cada vez mais modernos e confortáveis, reduzindo significativamente qualquer incômodo”, afirma.

Legenda: Dr. Carlos Macedo, responsável técnico pela Criterium Diagnósticos. Foto: divulgação

Todo exame necessita de preparo?

Segundo o médico, nem todos os exames exigem preparo, como o jejum. “O jejum geralmente é solicitado quando há necessidade de contraste ou avaliação abdominal, sempre com orientação criteriosa prévia da equipe, a depender do tipo de alteração que será avaliada”, explica. Ele reforça que ressonâncias simples e tomografias sem contraste, na maioria dos casos, não necessitam de preparo. Já exames com uso de contraste, assim como os voltados à avaliação do trato digestivo, podem exigir orientações específicas.

Os exames são seguros?

A segurança é uma das principais preocupações dos pacientes. Segundo o Dr. Carlos Macedo, tanto a tomografia quanto a ressonância são seguras quando realizadas com indicação adequada. “A tomografia computadorizada utiliza radiação ionizante, mas em níveis controlados e seguros, seguindo protocolos rigorosos. Já a ressonância magnética não utiliza radiação e funciona por meio de um campo magnético e ondas de rádio”, detalha.

Os resultados demoram a sair?

Segundo o especialista, o tempo de entrega varia conforme o tipo de exame e o contexto clínico. “Os exames eletivos, previamente agendados, são liberados em até três dias úteis. Já nos casos de emergência, realizados no Hospital São Camilo, os resultados podem ser disponibilizados em até duas horas”, afirma.

Legenda: A tomografia computadorizada utiliza radiação ionizante, mas em níveis controlados e seguros, seguindo protocolos rigorosos. Foto: divulgação

Qual a importância da rapidez na execução?

Para o médico, “a agilidade no diagnóstico pode impactar diretamente na evolução do paciente”. Ele destaca que a combinação entre tecnologia, equipe especializada e processos eficientes permite resultados mais rápidos sem comprometer a qualidade. “Em muitos casos, isso faz diferença real no desfecho clínico”, conclui o responsável técnico pela Criterium Diagnósticos.

Sobre a Criterium Diagnósticos

A Criterium Diagnósticos está localizada em Fortaleza, dentro do Hospital Cura d'Ars, unidade da Rede São Camilo, oferecendo estrutura hospitalar integrada para realização de exames de Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e outros exames de Imagem.

Os agendamentos podem ser realizados por meio do site oficial www.criteriumdiagnosticos.com.br e também por outros meios de contato, com atendimento direto ao paciente.

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