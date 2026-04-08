Repórter fotográfica do Diário do Nordeste ganha prêmio nacional de jornalismo
O material produzido por Fabiane de Paula conquistou o 3º lugar na 4ª edição do Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade.
A repórter fotográfica Fabiane de Paula, do Diário do Nordeste, conquistou o terceiro lugar na categoria "Jornalismo tradicional" do 4º Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade. A cerimônia da premiação ocorreu na noite dessa terça-feira (7), na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), em São Paulo.
O material premiado foi publicado na editoria de Negócios, com o título "Reconhecimento da profissão de trancista deve gerar emprego e renda para mulheres no Ceará". A reportagem foi escrita por Letícia do Vale e editada pelos supervisores de Jornalismo Hugo Nascimento e Bruna Damasceno.
Também contribuiu com o conteúdo audiovisual da matéria o repórter fotográfico Kid Júnior.
Veja também
Sobre o prêmio
O Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade é uma iniciativa do Instituto MOL que reconhece o trabalho de profissionais, estudantes da comunicação e comunicadores populares para "fortalecer a cultura de doação, a solidariedade e a atuação das organizações da sociedade civil". São premiados trabalhos nas categorias texto, áudio, vídeo e fotografia.
Neste ano, o prêmio também prestou uma homenagem especial à jornalista Luciana Barreto, que recebeu o Troféu Helaine Martins por sua trajetória comprometida com um jornalismo atento às questões sociais, raciais e de direitos humanos.