Repórter fotográfica do Diário do Nordeste ganha prêmio nacional de jornalismo

A repórter fotográfica Fabiane de Paula, do Diário do Nordeste, conquistou o terceiro lugar na categoria "Jornalismo tradicional" do 4º Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade. A cerimônia da premiação ocorreu na noite dessa terça-feira (7), na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), em São Paulo.

O material premiado foi publicado na editoria de Negócios, com o título "Reconhecimento da profissão de trancista deve gerar emprego e renda para mulheres no Ceará". A reportagem foi escrita por Letícia do Vale e editada pelos supervisores de Jornalismo Hugo Nascimento e Bruna Damasceno.

Também contribuiu com o conteúdo audiovisual da matéria o repórter fotográfico Kid Júnior.

Legenda: Fabiane de Paula é repórter fotográfica do Diário do Nordeste. Foto: Arquivo Pessoal.

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Sobre o prêmio

O Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade é uma iniciativa do Instituto MOL que reconhece o trabalho de profissionais, estudantes da comunicação e comunicadores populares para "fortalecer a cultura de doação, a solidariedade e a atuação das organizações da sociedade civil". São premiados trabalhos nas categorias texto, áudio, vídeo e fotografia.

Neste ano, o prêmio também prestou uma homenagem especial à jornalista Luciana Barreto, que recebeu o Troféu Helaine Martins por sua trajetória comprometida com um jornalismo atento às questões sociais, raciais e de direitos humanos.