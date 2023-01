Relíquia do papa Bento XVI dada a padre cearense é exposta em Fortaleza; ‘mestre de fé e humildade’

Representante máximo da Igreja Católica, um papa estabelece sua influência em todo o mundo, por meio de contatos com representantes da doutrina em diversos países. Com o papa emérito Bento XVI, falecido no último dia 31 de dezembro, não seria diferente.

Uma de suas relíquias é guardada com carinho pelo padre Rafhael Silva Maciel, presbítero da Arquidiocese de Fortaleza: um solidéu, tipo de boina utilizada por bispos e outros membros do corpo eclesiástico. A peça varia de cor: os bispos usam roxo; os cardeais, vermelho; e, o papa, branco.

A palavra vem do latim “soli Deo”, que significa “só para Deus”. Ou seja, o solidéu apenas é retirado diante de Deus. Em missas, ele deve ser removido no início da Oração Eucarística e recolocado após a comunhão.

A peça mantida pelo padre Rafhael foi recebida em Roma, onde ele morou por cinco anos, para estudos, e é acompanhada de uma carta de autenticação emitida pelo então secretário de Bento XVI, o arcebispo alemão Georg Gänswein, comprovando que o “Vigário de Cristo” a usou.

Padre Rafhael Maciel Presbítero da Arquidiocese de Fortaleza O Papa emérito já estava mais frágil, foi no início de novembro. Então, recebi o solidéu das mãos de Dom Georg, seu secretário pessoal, por conta dos cuidados com a saúde do Papa Bento.

Para o sacerdote cearense, o solidéu agora se torna uma relíquia, “algo que pertenceu a alguém e que está ali a me lembrar da pessoa que o usou e, ao mesmo tempo, a seguir os seus exemplos”.

Exposição em Seminário

O solidéu foi exposto na manhã desta quinta-feira (5), durante a Missa Exequial pela páscoa eterna de Bento XVI, presidida pelo arcebispo Dom José Antonio, no Seminário de Teologia de Fortaleza.

Legenda: Peça foi exibida em missa de homenagem ao falecido papa Foto: Arquidiocese de Fortaleza/Divulgação

Pelo fato de ser um solidéu branco, apenas um Papa pode usá-lo, confirma o padre Rafhael.

“Bento XVI é, para mim, mestre de fé e de humildade. Essas serão as duas grandes características que levarei dele comigo”, pensa o presbítero.

