'Com emoção, recordamos sua pessoa, tão nobre, tão amável', diz Papa Francisco sobre Bento XVI

Após a morte do Papa Emérito Bento XVI, na manhã deste sábado (31), o Pontífice em exercício, Francisco, prestou homenagem ao antecessor. Em missa no Vaticano, o papa argentino declarou que sente gratidão pela existência de Bento.

“Com comoção, recordamos sua pessoa, tão nobre, tão amável. E sentimos em nosso coração tanta gratidão, gratidão a Deus por tê-lo presenteado à Igreja e ao mundo”, disse Francisco. A mensagem também foi compartilhada nas redes sociais.

O Papa Bento XVI sofreu uma piora repentina no quadro de saúde nos últimos dias, levando à sua morte. O velório começa na segunda-feira (2), na Basílica de São Pedro, e segue até o funeral, marcado para quinta-feira (5), na Praça de São Pedro.

Assim, Francisco, que guiará a cerimônia fúnebre, torna-se o primeiro na história da Igreja Católica a presidir o funeral de outro papa. Isso porque Bento XVI renunciou às suas funções em 2013.

"Segundo o desejo do papa emérito, o funeral será realizado com a maior simplicidade", disse o porta-voz papal.

Enterro

Bento XVI será enterrado, na quinta, em uma cripta na Basílica de São Pedro, conforme a assessoria de imprensa da Santa Sé. "O caixão do soberano pontífice emérito será levado para a Basílica de São Pedro e, depois, para as grutas do Vaticano [que abrigam os túmulos dos papas] para ser enterrado lá", informou o Vaticano.

Papa Francisco deve decretar luto oficial. Além disso, em todo o mundo, cardeais celebrarão eucaristias até quinta.