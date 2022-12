Bolsonaro fala sobre morte de papa emérito e diz que Bento XVI deixou 'legado imenso' para a igreja

Jair Bolsonaro (PL) lamentou a morte do papa emérito Bento XVI. Na manhã deste sábado (31), o atual presidente publicou mensagem nas redes sociais dizendo que Joseph Ratzinger deixa um "legado imenso" para a igreja.

Bento XVI tinha 95 anos de idade. Apesar de a causa da morte não ter sido anunciada, a piora súbita no estado de saúde do religioso já havia sido revelada pelo Papa Francisco.

"Papa Bento XVI. Recebi, com grande pesar, a notícia do falecimento do Papa (emérito) Bento XVI. Embora seu pontificado tenha sido curto, deixa um legado imenso para a Igreja católica, para todos os cristãos e para a humanidade", publicou Jair Bolsonaro.

O presidente ainda abordou nas redes sociais sobre a corrente católica da teologia da libertação, ligada à esquerda na América Latina: "Em defesa da verdade do Evangelho, [Bento 16] criticou sem medo os erros da chamada "teologia da libertação", que pretende confundir o Cristianismo com conceitos equivocados do marxismo".

Jair Bolsonaro sobre a morte do papa emérito Bento XVI "Que seu exemplo e sua obra magistral de grande teólogo e pastor possam educar e iluminar a todos nós”

MORTE DO PAPA

Com o falecimento do papa emérito Bento XVI, a Igreja Católica se prepara para cumprir o protocolo do funeral. A cerimônia, que representa uma novidade para as autoridades vaticanas por se tratar de um papa afastado de suas atribuições, será presidida pelo papa Francisco, na próxima quita-feira, 5 de janeiro.

O corpo de Bento estará exposto a partir de segunda-feira (2), na Basílica de São Pedro, para receber o último adeus dos fiéis. Pela primeira vez na história milenar da Igreja Católica, um papa reinante, o argentino Francisco, enterrará outro papa, Bento XVI, que renunciou ao pontificado em 2013.