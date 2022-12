Lula lamenta morte de Bento XVI e relembra encontro com papa emérito no Brasil

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do papa emérito Bento XVI. Nas redes sociais, Lula disse ter recebido a notícia com tristeza e relembrou do encontro que teve com Joseph Ratzinger, em 2007.

Joseph Ratzinger tinha 95 anos de idade e morreu neste sábado (31). Apesar de a causa da morte não ter sido anunciada, a piora súbita no estado de saúde do religioso já havia sido revelada pelo Papa Francisco.

Lula publicou nas redes sociais uma mensagem de conforto aos fiéis: "Recebi com tristeza a notícia da morte do papa emérito Bento XVI. Tivemos a oportunidade de conversar na sua vinda ao Brasil em 2007 e no Vaticano, sobre seu compromisso com a fé e ensinamentos cristãos. Desejo conforto aos fiéis e admiradores do Santo Padre".

Bento XVI e Lula se encontraram no Brasil.

O papa esteve em São Paulo e participou da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-americano e do Caribe.

Legenda: O papa esteve no Brasil em 2007 Foto: Fotos: Ricardo Stuckert

Na época, o ponto alto da vinda de Bento XVI foi a canonização de Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, o primeiro santo brasileiro.

VIDA DE BENTO XVI

Filho de Joseph Ratzinger e Maria Peintner, Bento XVI, nascido Joseph Aloisius Ratzinger, teve dois irmãos, Georg e Maria. Desde cedo, se dedicou à vocação sacerdotal e também acumulou a forte relação com a música, sendo um verdadeiro fã da obra de Wolfgang Amadeus Mozart.

No período de 1946 a 1951, estudou filosofia e teologia na Escola superior de filosofia e teologia de Frisinga e na Universidade de Munique, na Alemanha, sendo ordenado para o sacerdócio no dia 29 de junho de 1951, segundo informa o site do próprio Vaticano.

Anos depois, já no dia 25 de março de 1977 foi nomeado pelo Papa Paulo VI como Arcebispo de Monastério e Frisinga, recebendo, logo em seguida, a ordenação episcopal.

No dia 27 de junho de 1977, se tornou Cardeal e, em 1993, foi chamado para integrar a Ordem dos Bispos. Bento foi escolhido como papa no dia 19 de abril de 2005, como o sucessor de João Paulo II, que reinou por 27 anos.

Já em 2013, Bento XVI virou o primeiro pontífice a renunciar ao posto em seis séculos. Na época, ele alegou que não possuía mais condições físicas ou mentais para presidir a Igreja Católica.