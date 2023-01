Funeral do papa Bento XVI começa nesta segunda (2); confira detalhes da cerimônia

O funeral do papa Bento XVI segue a tradição da Igreja Católica, que exige a exposição do corpo do pontífice aos fiéis. A visitação de despedida começou nesta segunda (2) e segue até a próxima quarta-feira (4), na capela funerária da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Joseph Ratzinger faleceu no sábado, aos 95 anos.

O alemão foi o primeiro pontífice a pedir renúncia do cargo em 600 anos, provocante uma situação inédita na história da instituição: Bento XVI é o primeiro Padre Santo a ser enterrado por outro papa em exercício. Francisco participa do tributo, que encerra a saga dos "dois papas", que conviveram por quase uma década no menor Estado do mundo.

Conforme a Constituição Apostólica promulgada em 1996 por João Paulo II, um Papa deve ser enterrado entre quatro e seis dias após a sua morte. No caso de Bento XVI, o evento é celebrado por Francisco, na Praça de São Pedro, cinco dias após a morte dele. A cerimônia começou às 8h30 (5h30 de Brasília).

A ocasião foi detalhada como "uma cerimônia simples" pelo diretor da assessoria de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. Ao fim do evento, na quarta-feira, ao qual todos os fiéis podem assistir sem necessidade de ingresso, o caixão do pontífice emérito será sepultado nas grutas vaticanas, onde se encontram os túmulos dos papas, informou o Vaticano, em comunicado.

Imagens do corpo do papa

A Igreja Católica divulgou as fotos do corpo de Bento XVI nesse domingo (1º). Nas imagens, o falecido aparece deitado sobre um catafalco, vestido de branco com casula vermelha, cor do luto papal, com uma mitra branca debruada a ouro e um rosário entrelaçado nas mãos.

Legenda: Foto divulgada pelo Vaticano, em que mostra o corpo do Papa Emérito Bento XVI em capela Foto: AFP PHOTO / VATICAN MEDIA

No dia da morte do pontífice, Francisco fez uma comovente homenagem ao antecessor. O teólogo e ferrenho guardião do dogma morreu após vários dias de agonia no mosteiro no Vaticano, onde residia desde a renúncia, em 2013.

"Com emoção, recordamos com emoção uma pessoa tão nobre e bondosa", disse Francisco durante as orações de Ano Novo na Basílica de São Pedro, evento depois do qual agradeceu ao pontífice emérito "por todo bem que fez".

Morte de Bento XVI

O papa emérito Bento XVI morreu, no sábado (31), aos 95 anos. A piora súbita no estado de saúde do religioso já havia sido revelada pelo papa Francisco.

"Lembremo-nos dele. Ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e sustente neste testemunho de amor pela Igreja até o fim", pontuou Francisco, em italiano, durante a audiência geral semanal, realizada na última quarta-feira (28). O pedido foi de orações dos fiéis à saúde de Bento.

Desde a renúncia ao maior cargo da Igreja Católica, Bento XVI seguia vivendo em um antigo convento nos jardins do Vaticano. No local, convivia com a companhia do secretário pessoal, o arcebispo Georg Ganswein, e alguns outros auxiliares e equipe médica.

