Guerra, bomba nuclear e fracasso na conquista de Marte: o que Nostradamus previu para 2023

Faltando apenas um dia para a chegada de 2023, os olhos se voltam para as previsões do astrólogo e médico francês Nostradamus, uma das referências em vidência. Se você não sabe quem ele é, Michel de Nostredame (no latim, Nostradamus) lançou, há 450 anos, o livro "Les Prophéties" com milhares de profecias para o futuro.

Segundo relatos, ele teria previsto eventos como a Revolução Francesa, a ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha, a Segunda Guerra Mundial, o assassinato do presidente Kennedy e, mais recentemente, a morte de Elizabeth II.

O que tem em comum entre os eventos citados acabou gerando também uma das alcunhas pelas quais ficou conhecido: "o profeta da desgraça". E para 2023 não será diferente.

Segundo as interpretações das previsões feitas por Nostradamus, o ano que chega deve trazer uma guerra mundial, altos índices de fome e miséria, a possibilidade de bombas nucleares, um clima cada vez mais seco e até mesmo a falha na conquista de Marte.

Confira algumas das previsões:

Guerra Mundial e bombas nucleares

Escrito em quadras (poemas em quatro versos), as previsões de Nostradamus apontam que 2023 será marcado por uma guerra de proporção mundial, inclusive com risco de uso de armas nucleares.

"Sete meses da Grande Guerra e pessoas mortas pela maldade", dizem os escritos do astrólogo. Segundo interpretações, o conflito seria bem maior do que a atual guerra entre a Ucrânia e a Rússia, embora possa vir a ser uma consequência dessa disputa.

Com um conflito a nível mundial, o risco do uso de armas nucleares - como as possuídas por Estados Unidos e Rússia - cresce.

O livro fala ainda do "fogo celestial no edifício real". Segundo algumas interpretações, esse pode ser uma referência a bombas nucleares explodindo no céu.

No entanto, outros estudiosos consideram que esse trecho pode tratar da queda da família real e do fim da monarquia britânica.

Aquecimento global

Nostradamus também previu que, em 2023, o planeta irá lidar com um calor cada vez mais intenso. Inclusive, com riscos de inundações.

Um dos trechos fala que "como o sol, a cabeça queimará o mar brilhante: os peixes vivos do Mar Negro quase ferverão", o que pode significar mesmo a extinção de peixes mais consumidos no planeta.

Em outra parte dos escritos, o profeta cita: "Por quarenta anos, o arco-íris não aparecerá. Por quarenta anos ele será visto todos os dias. A terra seca ficará mais seca e grandes inundações serão vistas".

A maior parte das interpretações indica uma relação com o agravamento das questões climáticas, mas, de novo, alguns apontam a possibilidade do trecho se referir a uma bomba atômica.

Falha nas missões a Marte

O profeta menciona ainda a "luz falhando em Marte" entre as referências para o próximo ano. O indicativo é de que a previsão possa significar que deve haver um atraso no processo encabeçado por algumas empresas para a colonização de Marte.

Significando, por exemplo, a falha em missões direcionadas ao Planeta Vermelho, já que um outro trecho fala do "fogo celestial quando as luzes se apagassem em Marte".

Uma interpretação alternativa é da possibilidade do planeta entrar em um movimento retrógrado em relação à Terra.

Papa Francisco

Algumas interpretações dos textos de Nostradamus também dizem que o Papa Francisco irá renunciar ao cargo e será substituído por um novo Papa, que levaria o mundo a uma nova guerra religiosa.

Com a morte de Bento XVI, neste sábado (30), único Papa a renunciar em séculos, a previsão pode adquirir um novo significado.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo