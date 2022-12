Já é 2023 na Austrália e Nova Zelândia; veja fotos da virada do ano na Oceania

Por conta do fuso-horário adiantado em relação à grande parte do mundo, com 16 horas à frente do horário de Brasília, a Nova Zelândia, localizada na Oceania, já celebrou a chegada de 2023. A virada do ano foi comemorada pelo público com a tradicional queima de fogos de artifício sobre a Sky Tower, no centro da cidade de Auckland.

O réveillon 2023 é marcado pela volta das festas da virada. Às 10h (horário de Brasília), um show de fogos de artifício também celebrou a passagem para 2023 na Austrália, neste sábado (31). A celebração em Sydney ocorreu perto da Opera House, um dos maiores pontos turísticos da cidade.

Além de Austrália e Nova Zelândia, o ano novo já começou em alguns países como Kiribati, Tonga, Samoa, Tuvalu e Petropavlovsk-Kamchatsky (na Rússia).

Veja imagens da virada do ano na Oceania

Foto: AFP