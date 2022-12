Veja 15 mensagens de ano-novo 2023 para enviar a quem você ama

Quando um novo ano está prestes a começar, é comum que surja o desejo de estar perto daqueles que amamos, com quem compartilhamos as vivências do ano que passou. Entretanto, na noite da virada, vários obstáculos podem impedir que o ano-novo seja celebrado na presença daqueles que queremos bem.

Para solucionar o problema, existe uma alternativa: as mensagens. Muito populares no fim do ano, elas expressam desejos e agradecimentos, e podem aproximar as pessoas daqueles que não puderam estar presentes.

Além disso, as palavras podem ser compartilhadas como forma de reflexão sobre o ano que virá.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste separou algumas mensagens para você compartilhar com aquelas pessoas que fizeram o seu ano mais especial. Confira abaixo:

MENSAGENS DE ANO-NOVO PARA 2023

AMIGOS

“Que o ano que se inicia renove nossa amizade, e deixe para trás qualquer mágoa. Feliz ano-novo, meu amigo!

“Vocês alegram muito mais a minha vida e fazem parte das melhores lembranças desta cabeça tão maluquinha. Que este novo ano seja cheio de maravilhas, meus amigos, e que, no próximo ano, possamos comemorar os muitos obstáculos que serão vencidos.”

“É sempre bom olhar para trás e revisitar tudo o que já vivemos, aprendendo com os tropeços da vida. E quando faço isso, sinto gratidão por ver que vocês estavam lá comigo, nos momentos bons e nos ruins. Que, em 2023, estejamos juntos novamente!”

CLIENTES

“Em 2022, nós realizamos sonhos, comemoramos vitórias e planejamos novas aventuras, e é claro que queremos sua companhia nelas! Obrigado pela parceria! Feliz ano-novo!”

“Seu apoio tem sido o ingrediente chave para nosso sucesso. Que a nossa colaboração continue em 2023!”

“Somos privilegiados por contar com a sua confiança e amizade! Que o novo ano renove nossa parceria, e traga muita paz e prosperidade!”

FAMÍLIA

“Apesar das muitas coisas que mudaram neste ano, a mais importante continua igual: meu amor por vocês. Feliz ano-novo, família!”

“Feliz ano-novo para a família que brigou, gargalhou e aprontou em 2022, mas que em 2023… vai fazer tudo de novo!”

“Sou abençoado por chamá-los de família. Que, em 2023, Deus nos abençoe com muita saúde, alegria e prosperidade.”

COLEGAS DE TRABALHO

“Neste ano, nossa parceria e união fez toda a diferença. Que, em 2023, nosso companheirismo continue! Feliz ano-novo!”

“Quando compartilhamos o local de trabalho com pessoas tão maravilhosas quanto vocês, os anos passam rápido, pois a vida ganha mais significado e alegria. Que venha 2023!”

“Que continuemos sendo esta família unida e especial no trabalho, e que tudo que ficou por fazer, dizer e concretizar, seja feito, dito e concretizado no Ano-novo.”

REFLEXÃO

“Um ano se inicia e, com ele, novas páginas em branco surgem, prontas para serem preenchidas. Caberá a nós escrevê-las, determinando se o final do novo livro será feliz ou não.”

“A partir de agora, você tem 365 novas chances de sorrir, correr, cantar, amar, viver! Aproveite! Feliz 2023!”

“Já está de malas prontas para embarcar rumo ao novo ano? Lembre-se de levar apenas o essencial: as lições do que ficou e o que tiver de melhor no coração. Feliz ano-novo!"

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.