Show de comédia, jogos e karaokê: veja opções diferentes para confraternizações em Fortaleza

Boliche, jogos de tabuleiro ou show de comédia são algumas das opções que casas de Fortaleza oferecem ao público. O Diário do Nordeste selecionou alguns desses espaços para que grupos se reúnam e confraternizem. Confira a lista completa:

Jogos e brincadeiras

Legenda: Jogos de tabuleiro e de cartas são disponibilizados no Balboa's Foto: Reprodução/Instagram

Quem gosta de jogos de tabuleiro ou de cartas tem opção de espaço em Fortaleza para brincar. Esses jogos são conhecidos por estimularem a criatividade, o trabalho em grupo e outras habilidades.

No Balboa’s Hobby Games, as reservas podem ser feitas para grupos de até 12 pessoas ou é possível ainda fechar todo o espaço. O valor, que inclui a brincadeira de todos os jogos, nas quartas e quintas-feiras, é R$ 20 por pessoa, já de sexta-feira a domingo é de R$ 25.

Onde: Balboa's Hobby Games (Rua República do Líbano, 669 - Meireles)

Mais informações: @balboashobbygames / (85) 3122-1429

Karaokê

Legenda: No De Vóisse, é possível juntar a galera para um karaokê Foto: Filipe Pereira

Para soltar a voz e garantir a diversão, o De Vóisse é uma opção para quem gosta de karaokê. Além da atração, o local ainda é um bar e conta com um menu de petiscos, hamburguer e espetinhos diversos. Há um combo de fritos, que inclui batata frita, calabresa e anéis de cebola por R$ 30.

O local oferece reserva de mesas para garantir o espaço do grupo, sob o pagamento de uma taxa que varia dependendo da quantidade de mesas reservadas, indo de R$ 25 a R$ 50. Em uma mesa, cabem até cinco pessoas.

Onde: De Vóisse - Bar & Karaokê (Rua dos Pracinhas, 937 - Bairro Benfica)

Mais informações: @devoisse / (85) 99752-7050

Degustação guiada de vinho

Legenda: Vinho e Ponto oferece degustações guiadas para grupos Foto: Divulgação

Uma experiência mais refinada é a degustação guiada de vinhos. No Vinho e Ponto, é possível reservar a atividade, que é limitada para pequenos grupos de até até 10 pessoas, sob a curadoria do sommelier Rafael Chuck.

Além dos quatro rótulos de vinhos, a degustação inclui tábua de queijos e frios. O valor custa entre R$ 65 e R$ 120 por pessoa, a depender da gama dos vinhos.

Onde: Vinho e Ponto (Rua Eduardo Garcia, 192 - Aldeota)

Mais informações: @vinhoeponto_fortaleza / (85) 98198-2100

Boliche

Legenda: Boliche com os amigos pode ser uma opção no Game Station Foto: Reprodução/Instagram

Ainda na linha das brincadeiras, o boliche é ideal para grupos de até 12 pessoas. O espaço do boliche do Game Station, no RioMar Fortaleza, funciona de segunda-feira a domingo, de 15h às 17h ou 19h às 21h.

Com a reserva feita com antecedência, o valor fica R$ 360,00 (segunda a quinta-feira) e R$ 480 (sexta-feira a domingo). O preço vale para duas horas na pista e 12 pares de sapato adequado para o boliche.

Onde: Games Station RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Mais informações: @bolichegamestation / (85) 99675-0256

Show de comédia

Legenda: Shows de comédia em stand-up comedy no Autoral Foto: Reprodução/Instagram

Já para o grupo que deseja um momento de descontração com boas gargalhadas, os shows de comédia no formato stand up comedy do Autoral Comedy Bar são uma boa pedida. A agenda de atrações varia conforme o dia. No palco, nomes como Titela, Victor Alen e Cremosinho se apresentam.

O local aceita reservas para grupos a partir de 20 pessoas com desconto de até 50% no valor do ingresso. O preço cheio das entradas varia de R$ 20 a R$ 50. A casa conta com um menu de petiscos e bebidas.

Onde: Autoral Comedy Bar (Av. Santos Dumont, 2035 - Aldeota)

Mais informações: @autoralbar / (85) 99252-0606

Parque aquático

Legenda: Beach Park tem pacotes promocionais para grupos a partir de 20 pessoas Foto: Reprodução/Instagram

Unindo adrenalina e diversão, um dia no parque aquático pode ser uma opção para confraternizar. Grupos a partir de 20 pessoas têm descontos nos ingressos para o Beach Park.

As entradas ficam R$ 160 por pessoa, de segunda a sexta-feira, e R$ 190 por pessoa, aos sábados, domingos e feriados. É preciso escolher o dia com antecedência.

Onde: Beach Park (Rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz - CE)

Mais informações: @beachpark / (85) 98117-8461