Degustação, jantar harmonizado e consultoria: 8 experiências para apreciadores de vinho em Fortaleza

Quem aprecia um bom vinho, não precisa ir até uma vinícola fora do Ceará ou mesmo do Brasil para ter experiências diversas com a bebida. Em Fortaleza, o segmento cresce e são várias as possibilidades para conhecer novos rótulos ou mesmo apreciá-los com petiscos ou refeições principais.

Degustação guiada, jantar harmonizada, curso ou mesmo clube de assinatura são algumas das experiências possíveis de se vivenciar na Capital. Pensando nisso, o Diário do Nordeste selecionou lugares para quem quer conhecer mais da bebida. Confira:

Open wine

Legenda: D'vinos oferece vinho à vontade nas sextas-feiras Foto: Divulgação

Na D’vinos Wine Store, toda sexta-feira, tem um happy hour com quatro rótulos diferentes. Por R$ 69,90, a pessoa tem disponível vinho à vontade, open wine, de 18h às 21h, além de música ao vivo com diferentes atrações.

Outra experiência é a Enomatic, uma máquina que serve a bebida fracionada, em 50 ml, 100 ml ou 150 ml. Além do wine bar, a casa tem uma loja onde é possível contar com ajuda de sommelier na compra.

Onde: D'vinos Wine Store (Av. Senador Virgílio Távora, 665 - Meireles)

Mais informações: @lojadvinos

Desgutações guiadas

Legenda: Vinho e Ponto realiza, aos sábados, degustações guiadas com petiscos Foto: Divulgação

Outra opção de casa que une restaurante com loja. No Vinho e Ponto, o sommelier da casa, Rafael Chuck realiza degustações guiadas, aos sábados, com quatro rótulos e tábuas de frios. A atividade é voltada tanto para leigos quanto para pessoas experientes.

Além disso, é possível contar com a assessoria de Rafael para harmonizar o jantar no restaurante, que tem música no piano ao vivo todos os dias. O profissional também auxilia para a compra de rótulos na loja.

Onde: Vinho e Ponto (Rua Eduardo Garcia, 192 - Aldeota)

Mais informações: @vinhoeponto_fortaleza

Churrasco com vinho

Legenda: Na Brava, é possível comprar mais de 2 mil rótulos ou ainda ter experiências no restaurante Foto: Fabiane de Paula/SVM

Restaurante e loja especializada, a Brava Wine Bar oferece programação semanal para quem quer apreciar a bebida. Às segundas, tem o churrasco na Brava com carnes e vinhos à vontade, de 16h às 20h, no valor de R$ 159,90 por pessoa. Já no sábado, tem feijoada com três horas de espumante à vontade, de 12h às 15h.

A loja conta com mais de dois mil rótulos de diversos países e é possível contar com a consultoria dos sommeliers da casa na hora da compra.

Onde: Brava Wine Bar (Av. Padre Antônio Tomás, 850 - Aldeota e Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Mais informações: @bravawinebar

Harmonização no menu

Legenda: Menu do Vino! foi idealizado para harmonizar com vinhos Foto: Reprodução/Instagram

Outro wine bar, o Vino! conta com um cardápio inspirado na culinária italiana e todos os pratos têm uma sugestão da casa de vinho para harmonizar. Entre as opções, tem um nhoque ao forno com brie harmonizado com um tinto frutado e estruturado, como um Bordeaux jovem ou Borgonha Villages.

A casa conta também com menu de almoço executivo que inclui aperitivo, prato principal e sobremesa por R$ 59 e é possível acrescentar, por R$ 18, uma taça de vinho harmonizada com a escolha.

Onde: Vino! (Rua Bento Albuquerque, 810 - Cocó)

Mais informações: @vinofortaleza

Jantar harmonizado

Legenda: Espaço Ônix Wine Bar realiza uma vez por mês um jantar harmonizado Foto: Divulgação

Uma vez por mês o Ônix Wine Bar oferece um jantar harmonizado. São cinco passos (duas entradas, dois pratos principais e sobremesa) harmonizados com cinco tipos de vinhos, geralmente um branco, rosé, tinto e do porto. A curadoria dos pratos varia conforme o mês assim como valor, mas custa, em média, R$ 250 por pessoa.

O wine bar funciona somente às sextas-feiras e com reserva. Nos outros dias, funciona a loja da importadora de vinhos Domaine Montes Claros, que é aberta ao público e tem assessoria de sommelier.

Onde: Ônix Wine Bar (Rua Dr. Edmilson Barros Oliveira, 99 - Cocó)

Mais informações: @onixwinebar

Pesticos e vinhos

Legenda: Cabaña Del Primo conta com adega e ainda jantar harmonizado uma vez a cada dois meses Foto: Divulgação/Marília Camelo

O restaurante Cabaña Del Primo conta uma Adega para venda de rótulos da bebida ao público em geral. No local, é possível ter assessoria para auxílio na compra ou ainda optar por já consumir na varanda da loja.

Em 2023, a casa vai realizar um jantar harmonizado com cinco passos a cada dois meses. Outra experiência é o menu de ‘Petiscos & vinhos’, em que há sugestões de quais bebidas combinam com os pratos do cardápio, por exemplo, o filé ao molho quatro queijos servido com vinho tinto como Cabernet Sauvignon e Malbec.

Onde: Cabaña Del Primo (Rua Maria Tomásia, 503 - Aldeota e Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Mais informações: @cabanadelprimo

Clube de assinatura

Legenda: Além da venda de vinhos, cliente pode degustar até quatro rótulos na Wine Fortaleza Foto: Divulgação

Rede de franquias especializada na bebida, a Wine Vinhos tem lojas espalhadas em vários estados do Brasil, uma delas está localizada em Fortaleza. Além de ter o serviço de assessoria na compra do vinho, o cliente tem à disposição quatro rótulos disponíveis para degustação, que variam toda semana.

A Wine conta ainda com um clube de assinatura que varia de R$ 112,50 a R$ 437,90. Na modalidade, o cliente recebe em casa seis garrafas a cada mês.

Onde: Wine Fortaleza (Av. Santos Dumont, 2813 - Aldeota)

Mais informações: @winevinhos

Curso de vinhos

Legenda: Curso apresenta diversos módulos sobre a bebida Foto: Helosa Araújo

Italiano mas radicado no Ceará desde 1991, o sommelier Marco Ferrari promove o curso online de Iniciação ao Vinho, Cultura e Degustação. O curso é condensado em dois módulos, um de iniciação e outro avançado, em que são abordados todos os tópicos do mundo do vinho e sua cultura, e está disponível na plataforma Hotmart por R$ 498.

As vídeo-aulas possuem cerca de 15 a 20 minutos de duração e são acompanhadas de material de revisão em PDF. Ao final do curso, o aluno será capaz de descrever o vinho com propriedade e exatidão.

Onde: site da Hotmart

Mais informações: @vinhofortaleza