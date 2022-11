Restaurantes promovem experiências de fantasia dos universos de Harry Potter, Senhor dos Anéis e GoT

Comer hambúrguer em uma floresta mágica, pizza em um reino medieval ou jantar no universo bruxo. Os restaurantes temáticos que proporcionam ambientações com referências fantásticas viraram febre em Fortaleza e conquistam os fãs de séries e filmes como ‘Harry Potter’, ‘O Senhor dos Anéis’ e ‘Game of Thrones’.

O gosto pelos filmes da Idade Média e o desejo de reproduzir em Fortaleza a magia e o encanto de parques da Disney fizeram o cearense João Alberto Laranjeira, de 31 anos, apostar em restaurantes com ambientações que oferecessem ao cliente uma experiência de interação, diversão e quase que mitológica.

“Quando conheci a Disney, gerou em mim um desejo não só de estar lá, mas de reproduzir o que existe lá, a magia, o encanto, eles mexem muito com todos sentidos e isso me fez criar uma grande admiração, ao ponto de enxergar de fazer algo aqui em Fortaleza”, conta o empresário.

O primeiro restaurante aberto foi a pizzaria Depot Medieval, inspirada nos filmes da época e da série Game of Thrones, há cinco anos. Ao todo, são três ambientes com decoração idealizada por João Alberto e o cardápio traz refeições que também fazem referência a esse universo como croquete de cordeiro e hidromel, a bebida dos vikings.

Legenda: Restaurante ambiente o cliente na atmosfera medieval Foto: Divulgação

João Alberto Laranjeira empresário “Eu sempre gostei do tema medieval, não tinha nada em Fortaleza que remetesse a isso ainda e, tava em ascensão as séries Game of Thrones e Vikings, então pensei que poderia ser uma oportunidade e transformar esse universo em algo real”.

Lá, é possível ainda fazer fotos numa reprodução do icônico trono da saga de George R. R. Martin, tomar drinks em canecas que simulam a boca de monstros e 'dar de cara' com ogros.

Legenda: Depot traz reprodução do famoso trono da saga Game of Thrones Foto: Divulgação

Outras realidades

Da primeira casa, vieram outras duas. A segunda, Hents Burg, surgiu da vontade de João Alberto de ter também uma hamburgueria temática, porém com um tema diferente, mas conectado ao medieval.

A ideia então foi de reproduzir o universo de Senhor dos Anéis no andar de cima de onde está localizado o Depot. “Eu queria fazer com que as pessoas que fossem ao local sentissem como se estivessem entrando em uma floresta com animais mágicos e seres fantásticos, que pudessem tirar fotos”.

Além dos simulacros de árvores em todas as paredes do ambiente, há esculturas de Ents, raça de árvore humana do universo criado por J. R. R. Tolkien que deu origem à saga Senhor dos Anéis. A experiência não se limita aos adornos decorativos, funcionários da casa se fantasiam de criaturas mágicas para completar o tom da experiência.

Já o Incantori, inaugurado há quase um mês, resgata os mistérios e os feitiços do mundo de Harry Potter. Na casa, é possível degustar a famosa cerveja amanteigada, o bolo de aniversário do bruxo, sobremesa servida na Raiz de Mandrágora e bebidas que simulam poções mágicas.

“Criamos nossa identidade visual com referências dos filmes do mundo bruxo, no restaurante, tem vários easter eggs [termo usado para se referir a pistas escondidas] no restaurante que os fãs conseguem associar, como varinhas, o Chapéu Seletor e a Edwiges”, detalha o empresário.

Legenda: Incantori resgata elementos do mundo bruxo de Harry Potter Foto: Divulgação

Montagem dos ambientes

Com dificuldades de encontrar um profissional que captasse o que ele desejava realizar nos projetos dos restaurantes, João Alberto conta que fez por conta própria os projetos. "Vou atrás e vejo decorações, faço com base no que eu vou gostando e no que eu vejo que faz sentido para as temáticas que escolhi”.

Legenda: No Incantori, as sobremesas são temáticas do universo de Harry Potter Foto: Divulgação

O empresário relata ainda que a proposta é de fazer renovações nas decorações das casas anualmente para criar novos ambientes e ter melhorias. De acordo com o cearense, a demanda tem crescido bastante e pretende expandir a rede para outros estados do Brasil.

“Antes de abrir o Depot, eu passei um ano me planejando, estudando, pesquisando, indo atrás, até o ponto de eu ver que tinha todas as ferramentas em mão pra colocar a mão na massa. A gente começou pequeno, fomos começando a crescer, identificar que as pessoas estão gostando. Não é um bairro gastronomicamente conhecido, mas a demanda foi aumentando”, acrescenta.