Últimas palavras do papa Bento XVI são reveladas pelo Vaticano

O Vaticano revelou, neste domingo (1º), as últimas palavras que o papa emérito Bento XVI, morto no último sábado (31). A última declaração dele foi 'Senhor, eu te amo', momento presenciado pelo enfermeiro.

"Naquele momento eu não estava, mas o enfermeiro me contou logo depois. Foram as suas últimas palavras compreensíveis, porque em seguida não foi mais capaz de se expressar, relatou o bispo e secretário do papa, Georg Gänswein. A declaração foi dada ao portal oficial Vatican News.

O Vaticano ainda divulgou as primeiras fotos do corpo, usando as vestes vermelhas, da cor do luto papal. Ele também tem um rosário entrelaçado nas mãos.

Morte de Bento XVI

O papa emérito Bento XVI morreu, no sábado sábado (31), aos 95 anos, segundo informou o Vaticano em comunicado oficial. A piora súbita no estado de saúde do religioso já havia sido revelada pelo papa Francisco.

"Lembremo-nos dele. Ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e sustente neste testemunho de amor pela Igreja até o fim", pontuou Francisco, em italiano, durante a audiência geral semanal, realizada na última quarta-feira (28). O pedido foi de orações dos fiéis à saúde de Bento.

Desde a renúncia ao maior cargo da Igreja Católica, Bento XVI seguia vivendo em um antigo convento nos jardins do Vaticano. No local, convivia com a companhia do secretário pessoal, o arcebispo Georg Ganswein, e alguns outros auxiliares e equipe médica.