Funeral do papa emérito Bento XVI acontece nesta quinta (5)

O funeral do papa emérito Bento XVI aconteceu nesta quinta-feira (5), na praça de São Pedro, no Vaticano. O papa Francisco presidiu a celebração fúnebre. Ele chegou à praça em cadeira de rodas. Bento XVI morreu, aos 95 anos, no último dia de 2022.

O funeral foi acompanhado por milhares de fiéis. A cerimônia foi inédita na história moderna da Igreja Católica.

O caixão simples de madeira com os restos mortais de Joseph Ratzinger, que carregava uma cópia dos Evangelhos, foi colocado no altar instalado no átrio da Basílica. Ao fim da celebração pública, o corpo foi transportado para dentro da Basílica, para cerimônia privada e o enterro.

Legenda: Papa Francisco presidiu a celebração. Ele estava em cadeira de rodas Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Morte de Bento XVI

O papa emérito Bento XVI morreu, no último sábado (31), aos 95 anos. A piora súbita no estado de saúde do religioso já havia sido revelada pelo papa Francisco.

"Lembremo-nos dele. Ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e sustente neste testemunho de amor pela Igreja até o fim", pontuou Francisco, em italiano, durante a audiência geral semanal, realizada na última quarta-feira (28). O pedido foi de orações dos fiéis à saúde de Bento.

O alemão foi o primeiro pontífice a pedir renúncia do cargo em 600 anos, provocante uma situação inédita na história da instituição: ele é o primeiro Padre Santo a ser enterrado por outro papa em exercício. Francisco participa do tributo, que encerra a saga dos "dois papas", que conviveram por quase uma década no menor Estado do mundo.

Desde a renúncia ao maior cargo da Igreja Católica, em 2013, Bento XVI seguia vivendo em um antigo convento nos jardins do Vaticano. No local, convivia com a companhia do secretário pessoal, o arcebispo Georg Ganswein, e alguns outros auxiliares e equipe médica.

