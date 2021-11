Padre cearense recebe bênção do Papa Francisco ao completar 15 anos de ordenação

O padre cearense Rafhael Maciel teve um encontro com o Papa Francisco, na manhã desta quarta-feira (24), após a audiência semanal do Romano Pontífice, na Sala Paulo VI. Na ocasião, o sacerdote recebeu bençãos do Papa pelos 15 anos de ordenação e em nome da Arquidiocese de Fortaleza.

"Há 15 anos, na Catedral de Fortaleza, eu e oito colegas de seminário fomos ordenados padre. Dom José Antônio, que ainda é nosso arcebispo, nos ordenava", contou Raphael Maciel entrevista ao portal Vaticano News.

Veja depoimento do padre cearense:

Rafhael Maciel vive em Roma. Atualmente, ele cursa doutorado em liturgia.

Rafhael Maciel Padre cearense O santo padre foi de uma grande atenção. Me escutava. Logo quando se aproximou eu disse: 'exatamente hoje faço 15 anos de padre'. Ele fez um ar de surpreso e disse: 'que bom e que Deus o abençoe.

Em comemoração aos 15 anos de ordenação sacerdotal, o cearense levou uma medalha com a imagem de São José e a Sagrada Família. O papa Francisco foi o primeiro a ganhar a lembrancinha.