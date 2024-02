Reforma da Av. Sargento Hermínio deve ser entregue em março, diz Sarto

Prevista inicialmente para dezembro do ano passado, a entrega da requalificação urbana da Avenida Sargento Hermínio deve ser mantida para março deste ano, segundo afirmou o prefeito José Sarto em entrevista ao Diário do Nordeste, nesta quinta-feira (15). A via próxima da conclusão é uma das principais ligações dos bairros Álvaro Weyne e Monte Castelo.

Segundo o chefe do Executivo municipal, uma das principais pendências é a interligação da rede de energia elétrica aos estabelecimentos do entorno da via.

“O pavimento intertravado está todo concluído. O que precisa é fazer a ligação da Enel em algumas obras, inclusive, do setor privado. Tem muita lojinha lá, muito microempreendedor, que precisa da Enel porque senão não vai conseguir renda para o seu investimento”, afirmou.

Com o alargamento da via, possibilitando a instalação de duas faixas de tráfego em ambos os sentidos, também foi necessário intervir nas redes de distribuição de gás, água e serviços de telecomunicações.

29.700 veículos trafegam diariamente pela avenida, conforme a Prefeitura.

A ampliação da Sargento Hermínio é uma promessa para a população desde 2003, quando um projeto de alargamento das faixas de tráfego foi elaborado e as desapropriações foram iniciadas.

Porém, ao longo de duas décadas, a desistência de empresas contratadas para a execução dos serviços e os efeitos da pandemia da Covid-19 atrasaram o andamento das obras.

Desde setembro de 2022, as equipes coordenadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) se voltaram para a demolição do antigo pavimento e das calçadas, a construção de uma nova galeria de drenagem, o alargamento em si e a execução do meio-fio.

A segunda etapa das obras de alargamento corresponde à requalificação de 1,5 km de via, desde a Rua Padre Anchieta até a Rua Olavo Bilac. Quando concluídas as intervenções, a Sargento Hermínio passará a contar com 2,5 km de via totalmente urbanizada, sendo alternativa às avenidas Bezerra de Menezes, Francisco Sá e José Jatahy.