Obra da Avenida Sargento Hermínio deve ser entregue até março, diz Sarto

Prevista inicialmente para este ano, a entrega da requalificação urbana da Avenida Sargento Hermínio ficará mesmo para 2024. A via é uma das principais ligações dos bairros Álvaro Weyne e Monte Castelo e, segundo o prefeito José Sarto (PDT), em entrevista ao Bom Dia, Nordeste desta sexta-feira (29), só ficará totalmente livre para o trânsito a partir de março do próximo ano.

"Lamentavelmente, a gente tem tido um atraso sistemático. Eu já conversei com os vários atores, principalmente a Enel. Queria entregar agora em dezembro, mas não vou poder. Creio que até março de 2024... não vai passar do primeiro semestre. A gente entrega até março", alegou o prefeito.

A intervenção no local é uma expectativa nutrida desde 2003, quando um projeto de ampliação das faixas de tráfego foi elaborado e as desapropriações foram iniciadas. No decorrer dos anos, entraves como a desistência de empresas contratadas para a execução dos serviços e os efeitos da pandemia da Covid-19 dificultaram o andamento das obras.

A etapa atual foi iniciada em 2020 e tinha como perspectiva de conclusão o primeiro semestre de 2023. De setembro do ano passado para cá o trabalho das equipes coordenadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) se concentrou na demolição do antigo pavimento e das calçadas, na construção de uma nova galeria de drenagem, no alargamento da via e na execução do meio-fio.

Por conta da presença das redes de distribuição de energia elétrica, gás, água e serviços de telecomunicações no traçado da avenida, as companhias responsáveis pelas instalações tiveram que atuar no remanejamento delas.