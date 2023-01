Rede Cuca abre mais de 6,5 mil vagas para cursos e esportes; veja como se matricular

A Rede Cuca abre mais de 6,5 mil vagas, neste mês de janeiro, para cursos e práticas esportivas. Os detalhes foram divulgados pela Prefeitura de Fortaleza nesta segunda-feira (2). As inscrições iniciam a partir dessa terça (3), distribuídas nos Cucas Barra, Mondubim, Jangurussu, José Walter e Pici.

A maioria das atividades é direcionada a pessoas de 15 a 29 anos. Contudo, esportes como hidroginástica, futsal, natação e judô atendem também outras faixas etárias.

As opções de cursos se distribuem nas áreas de artes, tecnologias, comunicação e linguagens.

Para os esportes, são mais em 25 modalidades, como natação, jiu-jitsu, muay thai, taekwondo, handebol, futsal, basquete, vôlei, treinamento funcional e natação.

>> Veja a lista completa de cursos disponíveis na Rede Cuca

COMO SE MATRICULAR

Para a matrícula é necessário:

Fazer o cadastro no Portal da Juventude e obter o número Juvi;

e obter o número Juvi; Ter e-mail e CPF válidos.

Cada aluno pode participar de apenas um curso de formação e/ou uma modalidade esportiva por mês.

Aqueles já matriculados nas atividades esportivas que tenham cumprido pelo menos 75% de presença no mês anterior têm a matrícula automaticamente renovada. As vagas desocupadas são abertas a novos alunos. Caso todas as vagas sejam preenchidas, os interessados poderão ficar no cadastro de reserva.

CALENDÁRIO DE MATRÍCULA

CURSOS

Cursos de artes: a partir de terça-feira (3)

a partir de terça-feira (3) Cursos de formação e tecnologia: a partir de quarta-feira (4);

As aulas têm início na próxima terça-feira (10).

ESPORTES

Artes marciais: a partir de terça-feira (10);

a partir de terça-feira (10); Esportes coletivos: a partir de quarta-feira (11);

a partir de quarta-feira (11); Demais modalidades: a partir de sexta-feira (12);

O início das aulas será de forma imediata.

No caso das modalidades de natação e triathlon, é necessário um teste de aptidão que pode ser marcado a partir de quinta-feira (5), ligando para o Cuca pretendido.