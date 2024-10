Promoção Residentes do Ceará do Beach Park chega ao último dia

A promoção “Residentes do Ceará” do Beach Park, que dá desconto nos ingressos do Aqua Park para quem tem residência fixa no estado, chega ao fim nesta segunda-feira, 7 de outubro. Uma oportunidade imperdível para conhecer “A Volta da Moreia”, nova atração do parque aquático, e para curtir a programação especial de outubro, mês dedicado as crianças, pagando menos.

Nesta edição da Campanha de Residentes do Ceará, o ingresso individual poderá ser adquirido via Pix por R$ 159,00 ou pode ser parcelado em até 10 vezes de R$16,90 no cartão de crédito, com direito a lanche grátis (combo com cheeseburger, batata frita e refrigerante). As entradas devem ser agendadas e utilizadas até o dia 01 de dezembro de 2024, incluindo feriados.

Durante os finais de semana de Outubro – mês das crianças -, quem visitar o parque aquático irá vivenciar uma aventura na Ilha do Tesouro, com um show estrelado pelos piratas mais divertidos dos sete mares e uma sereia encantadora. Juntos, eles irão levar a criançada em uma missão especial para aprender como proteger os mares e oceanos. A Turma do Parque, composta pelos personagens Fofura, Tarta, Finho e Maré, também irá mergulhar nessa aventura. Além disso, visitantes poderão conferir a atração “A Volta da Moreia”, inaugurada este ano com uma nova versão mais divertida e sensorial.

Ivan Dias, gerente comercial do Beach Park, destaca o desejo de ter moradores cearenses usufruindo do local. “Essa campanha é uma forma de agradecer ao público cearense pelo apoio e carinho ao longo de toda a nossa trajetória. Queremos que eles aproveitem um dia inesquecível de diversão no Beach Park”, relata.

Serviço

