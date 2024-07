Projeto “Profissionais do Amanhã” realiza oficinas de artes cênicas em Pacajus

Entre os dias 16 de maio e 27 de junho deste ano, o projeto “Profissionais do Amanhã” promoveu oficinas gratuitas de artes cênicas aos jovens do município de Pacajus. A iniciativa tinha como objetivo auxiliar na busca pelo primeiro emprego. As ações aconteceram nas escolas EMTI Joaquim Nogueira Lopes e EMTI Danilo Costa Meneses.

Os jovens participantes aprenderam técnicas artísticas e pedagógicas durante os três meses de duração das atividades, trabalhando a autoexpressão, escuta, trabalho coletivo, proatividade e sensibilidade. No fim das oficinas, os alunos realizaram um espetáculo teatral aberto para a comunidade, como conclusão da formação.

O projeto contou com intérpretes de Libras e um monitor para auxiliar o público no espaço e também orientar os participantes com deficiências físicas, visuais ou que apresentam espectros, síndromes ou doenças que gerem limitações.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Profissionais do Amanhã” tem a produção da Sancell Produções, apoio da Komedi Projetos e Webka, com patrocínio da Smurfit WestRock e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

“O projeto ‘Profissionais do Amanhã’ surge como uma resposta inovadora às demandas crescentes do mercado de trabalho, proporcionando aos alunos não apenas conhecimento técnico, mas também as habilidades interpessoais e emocionais essenciais para o sucesso no ambiente profissional atual. Com depoimentos positivos de participantes de projetos semelhantes e a abordagem prática que o ‘Profissionais do Amanhã’ oferece, é evidente que essa iniciativa está pavimentando o caminho para uma nova geração de profissionais confiantes, preparados e adaptáveis", finaliza Iberê Pereira, coordenador das oficinas.

Sobre o Ministério

A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.