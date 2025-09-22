Projeto muda nome do Terminal José de Alencar, em Fortaleza; entenda

Reinaugurado em junho do ano passado, o novo Terminal José de Alencar, no Centro da Capital, receberá um novo nome: Terminal Santuário da Fé. O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que muda a nomenclatura do histórico terminal de ônibus de Fortaleza foi aprovado na Câmara Municipal, na última quinta-feira (18).

Segundo o vereador Ronaldo Martins (Republicanos), autor da proposta, o objetivo é reconhecer a importância das igrejas que ficam no entorno do equipamento público, assim como incentivar a maior circulação de pessoas no Centro.

"Aos finais de semana, especialmente aos domingos, quando o comércio do Centro fecha, são essas igrejas que movimentam e dão vida a região. São seus fiéis os principais usuários do transporte coletivo e por consequência do Terminal da Praça José de Alencar", diz o texto do projeto, em sua justificativa.

Pelas redes sociais, o parlamentar também abordou o papel que as instituições exercem na ajuda assistencial e psicológica.

"Naquele entorno estão localizadas várias igrejas, sejam evangélicas, ou católicas, cada uma desenvolvendo um trabalho importante, de ajuda humanitária, de apoio as famílias, de combate a depressão, de acolhimento e de esperança para tanta gente que precisa. O nome Santuário da Fé é também para salvar vidas", destacou.

O projeto ainda será encaminhado para as comissões da Câmara para a redação final, e retorna ao Plenário da casa. Após essa etapa, está pronto para ser promulgado.

Novo nome repercute

A mudança no nome do terminal repercutiu nas redes sociais, no último fim de semana, com muitos usuários questionando a relevância da medida.

"Enquanto a capital cearense enfrenta desafios urgentes, como a expansão das facções criminosas, a violência, a falta de saneamento básico e as deficiências no transporte público, a energia legislativa parece ser direcionada a mudanças nominais. A alteração de um nome, por mais que possa ter um significado para alguns, não resolve as questões mais profundas que afetam a vida dos cidadãos", diz a publicação da página Fortaleza Antigamente, no Instagram.

O que é um Projeto de Decreto Legislativo?

O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) é uma proposição para regular matérias de competência exclusiva do Poder Legislativo, sem a necessidade de sanção do prefeito, governador ou presidente da República.

Entre suas competências está a denominação de bairros, praças, vias e logradouros públicos, bem como sua modificação.