Profissionais de saúde realizam atendimentos gratuitos em mutirão, em Limoeiro do Norte

Um mutirão com atendimentos especializados de saúde para pessoas carentes e em situação de vulnerabilidade será realizado em Limoeiro do Norte, interior do Ceará, neste sábado (10). A atividade será oferecida pela associação Cruz da Vida.

O atendimento será das 8h às 15 horas e, para manter a ordem dos atendimentos organizada, fichas serão distribuídas a partir das 7h30, por ordem de chegada.

O evento contará com profissionais de diversas áreas, incluindo especialistas em pneumologia, pediatria, ortopedia, psiquiatria, psicologia, cardiologia e fisioterapia. Os participantes também poderão se consultar com dentistas, que farão extrações dentárias, e cirurgiões plásticos, que poderão realizar pequenas cirurgias, como a retirada de cistos, lesões benignas e cirurgias reparatórias.

Exames, como ultrassonografias, também serão ofertados pelo mutirão.

Caso seja necessário, os pacientes atendidos poderão obter consultas de retorno, com a possibilidade de transporte assistido para clínicas parceiras, medida que facilita o acompanhamento posterior.

Associação Cruz da Vida

A Associação Cruz da Vida, entidade que promove o evento, é formada por um grupo de profissionais da saúde voluntários. Sem fins lucrativos, a comunidade realiza ações contínuas, que abrangem tanto Fortaleza, quanto o interior do Estado.

Fundado em 2017, o grupo já realizou mais de 135 cirurgias, 221 exames e, aproximadamente, 3.200 atendimentos.

Serviço

Mutirão de atendimento de saúde gratuito

Quando: sábado, 10 de dezembro

Onde: Centro Pastoral Diocesano (antigo Seminário) - rua Cônego Climério Chaves, 2743, Limoeiro do Norte

Horário: 8h às 15h (a distribuição de fichas começa às 7h30, por ordem de chegada)